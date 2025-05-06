Шадринские политики высадили в сквере канадские клены. Фото

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Всего высадили 10 кленов (архивное фото)
Всего высадили 10 кленов (архивное фото) Фото:

Сквер имени Якова Рубана в Шадринске (Курганская область) к своему 50-летию был обновлен и получил сразу несколько подарков. В сквере политики высадили десять молодых канадских кленов, отреставрировали чеканку на обелиске и подготовили к зажжению «Огонь памяти». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Канадские клены сегодня в сквере высадили заместитель руководителя КСиА администрации Шадринска Владимир Егоров, депутат городской думы Владимир Шмаков, молодогвардейцы и активисты „Единой России“, а также руководитель регионального отделения общественной организации „Вечная память героям“ Екатерина Сафонова», — пишет ведомство. На облагороженной территории 7 мая состоится торжественный митинг.

Ранее сквер имени Якова Рубана был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды»: здесь появились игровые и спортивные площадки, велопарковка, скамьи и новое освещение. Работы по озеленению и установке «Огня памяти» проводятся в рамках подготовки к 80-летию Победы.

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Сквер имени Якова Рубана в Шадринске (Курганская область) к своему 50-летию был обновлен и получил сразу несколько подарков. В сквере политики высадили десять молодых канадских кленов, отреставрировали чеканку на обелиске и подготовили к зажжению «Огонь памяти». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Канадские клены сегодня в сквере высадили заместитель руководителя КСиА администрации Шадринска Владимир Егоров, депутат городской думы Владимир Шмаков, молодогвардейцы и активисты „Единой России“, а также руководитель регионального отделения общественной организации „Вечная память героям“ Екатерина Сафонова», — пишет ведомство. На облагороженной территории 7 мая состоится торжественный митинг. Ранее сквер имени Якова Рубана был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды»: здесь появились игровые и спортивные площадки, велопарковка, скамьи и новое освещение. Работы по озеленению и установке «Огня памяти» проводятся в рамках подготовки к 80-летию Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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