Сквер имени Якова Рубана в Шадринске (Курганская область) к своему 50-летию был обновлен и получил сразу несколько подарков. В сквере политики высадили десять молодых канадских кленов, отреставрировали чеканку на обелиске и подготовили к зажжению «Огонь памяти». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Канадские клены сегодня в сквере высадили заместитель руководителя КСиА администрации Шадринска Владимир Егоров, депутат городской думы Владимир Шмаков, молодогвардейцы и активисты „Единой России“, а также руководитель регионального отделения общественной организации „Вечная память героям“ Екатерина Сафонова», — пишет ведомство. На облагороженной территории 7 мая состоится торжественный митинг.
Ранее сквер имени Якова Рубана был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды»: здесь появились игровые и спортивные площадки, велопарковка, скамьи и новое освещение. Работы по озеленению и установке «Огня памяти» проводятся в рамках подготовки к 80-летию Победы.
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