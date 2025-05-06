Кадыров хочет покинуть пост главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. Об этом он сообщил агентству «Чечня сегодня».
«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности», — передает агентство слова Кадырова. Глава Чечни, комментируя появившиеся слухи о своей возможной отставке, отметил, что следующий руководитель будет реализовывать собственные инициативы и придерживаться самостоятельного подхода к управлению. Он выразил надежду на то, что его просьба покинут должность получит поддержку.
Кроме того, Кадыров поделился способом справляться с гневом, который ему посоветовал президент России Владимир Путин: если испытываешь сильную злость, следует отправиться спать, не принимая поспешных решений. После сна эмоции утихают, и ситуация становится более ясной.
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