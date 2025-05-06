Кадыров хочет покинуть пост главы Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров выразил надежду, что его просьбу об отставке поддержат
Кадыров выразил надежду, что его просьбу об отставке поддержат Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. Об этом он сообщил агентству «Чечня сегодня».

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности», — передает агентство слова Кадырова. Глава Чечни, комментируя появившиеся слухи о своей возможной отставке, отметил, что следующий руководитель будет реализовывать собственные инициативы и придерживаться самостоятельного подхода к управлению. Он выразил надежду на то, что его просьба покинут должность получит поддержку.

Кроме того, Кадыров поделился способом справляться с гневом, который ему посоветовал президент России Владимир Путин: если испытываешь сильную злость, следует отправиться спать, не принимая поспешных решений. После сна эмоции утихают, и ситуация становится более ясной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. Об этом он сообщил агентству «Чечня сегодня». «Сам прошу, чтобы меня освободили от должности», — передает агентство слова Кадырова. Глава Чечни, комментируя появившиеся слухи о своей возможной отставке, отметил, что следующий руководитель будет реализовывать собственные инициативы и придерживаться самостоятельного подхода к управлению. Он выразил надежду на то, что его просьба покинут должность получит поддержку. Кроме того, Кадыров поделился способом справляться с гневом, который ему посоветовал президент России Владимир Путин: если испытываешь сильную злость, следует отправиться спать, не принимая поспешных решений. После сна эмоции утихают, и ситуация становится более ясной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...