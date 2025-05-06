Залужный рассказал о заблокированной идее реформы ВСУ

В конце лета 2022 года была выдвинута инициатива по реформированию Вооруженных сил Украины, предусматривающая переход Сухопутных войск к структуре с иерархией «корпус — дивизия — бригада». Однако это предложение было отклонено. Об этом сообщил украинский посол в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
«Эту идею (по реформированию ВСУ — прим. URA.RU) тогда поддержали американские и британские партнеры. В конце концов, нам удалось создать девятый и десятый корпуса и начать их ускоренную подготовку. Но, к сожалению, сама инициатива была заблокирована», — рассказал Залужный украинскому изданию «Мілітарний».
Бывший главнокомандующий ВСУ сообщил, что к лету 2022 года украинская армия испытывала острую нехватку подготовленных управленческих структур: одному командующему приходилось руководить до 20 бригадами, а на отдельных участках фронта командиры бригад отвечали за 12 и более батальонов. В связи с этим Генштаб инициировал переход к модели армейских корпусов, предусматривающей реформу управления, логистики, связи и пунктов постоянной дислокации.
Также были внедрены гражданские спутниковые технологии для разведки и создана вертикальная структура до оперативного уровня, что позволило эффективнее распределять ресурсы. Однако впоследствии этот орган был одним из первых ликвидирован. Валерий Залужный подчеркнул, что успех на фронте зависит именно от качества новых органов управления, а не от их названий или фамилий командиров.
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