Центр Екатеринбурга перекроют раньше, чем планировали из-за репетиции парада. Карта

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Улицы закроют до 12:00
Улицы закроют до 12:00 Фото:

Движение в центре Екатеринбурга 7 мая закроют для генеральной репетиции парада Победы на час раньше — с 04:00 до 12:00. Ограничения коснутся всех видов транспорта, в том числе электросамокатов, сообщили в пресс-службе мэрии.

На перекрытых улицах будут дежурить полицейские и военнослужащие. Вероятнее всего, завтра утром, как и в прошлом году, образуются длинные пробки, потому что нельзя будет проехать по:

  • проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;
  • ул. Репина, от Верх-Исетского бульвара до Малышева;
  • ул. Московской, от переулка Пестеревский до Малышева;
  • ул. Татищева, от Репина до Мельникова;
  • ул. 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
  • ул. Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
  • ул. Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
  • ул. Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
  • ул. Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
  • ул. Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
  • ул. Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
  • ул. Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;
  • ул. Сакко и Ванцетти, от Антона Валека до проспекта Ленина;
  • ул. Шейнкмана, от переулка Пестеревский до проспекта Ленина.

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет 8 и 9 мая. В эти дни горожанам также предстоит учитывать перекрытия и ограничения. На какие улицы нельзя будет попасть и где после концерта соберется общественный транспорт — в инструкции URA.RU.

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Движение в центре Екатеринбурга 7 мая закроют для генеральной репетиции парада Победы на час раньше — с 04:00 до 12:00. Ограничения коснутся всех видов транспорта, в том числе электросамокатов, сообщили в пресс-службе мэрии. На перекрытых улицах будут дежурить полицейские и военнослужащие. Вероятнее всего, завтра утром, как и в прошлом году, образуются длинные пробки, потому что нельзя будет проехать по: Празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет 8 и 9 мая. В эти дни горожанам также предстоит учитывать перекрытия и ограничения. На какие улицы нельзя будет попасть и где после концерта соберется общественный транспорт — в инструкции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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