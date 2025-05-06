Движение в центре Екатеринбурга 7 мая закроют для генеральной репетиции парада Победы на час раньше — с 04:00 до 12:00. Ограничения коснутся всех видов транспорта, в том числе электросамокатов, сообщили в пресс-службе мэрии.
На перекрытых улицах будут дежурить полицейские и военнослужащие. Вероятнее всего, завтра утром, как и в прошлом году, образуются длинные пробки, потому что нельзя будет проехать по:
- проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;
- ул. Репина, от Верх-Исетского бульвара до Малышева;
- ул. Московской, от переулка Пестеревский до Малышева;
- ул. Татищева, от Репина до Мельникова;
- ул. 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
- ул. Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
- ул. Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
- ул. Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
- ул. Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
- ул. Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
- ул. Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
- ул. Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;
- ул. Сакко и Ванцетти, от Антона Валека до проспекта Ленина;
- ул. Шейнкмана, от переулка Пестеревский до проспекта Ленина.
Празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет 8 и 9 мая. В эти дни горожанам также предстоит учитывать перекрытия и ограничения. На какие улицы нельзя будет попасть и где после концерта соберется общественный транспорт — в инструкции URA.RU.
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