Никаких самокатов и проезда: список ограничений на 8 и 9 мая в Екатеринбурге. Карта

В Екатеринбурге 9 Мая перекроют центральные улицы

06 мая 2025 в 18:05 Размер текста - 17 +

Запреты продлятся два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет 8 и 9 мая. В эти дни горожанам предстоит учитывать перекрытия и запреты на использование самокатов. На какие улицы нельзя будет попасть и где после концерта соберется общественный транспорт — в инструкции URA.RU. Перекрытия Первые перекрытия застанут горожан 8 мая. С 9:00 и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по улице Царская (Дзержинского — Первомайская). С 9:45 до 11:15 — по нечетной стороне проспекта Ленина (Восточная — Луначарского), улице Бажова (Первомайская — Малышева), Кузнечной (Первомайская — Бажова). С 12:00 до 13:00 транспорт перестанут пускать по улице Верстовая (Сибирка — Романтическая). 9 мая перекрытия станут масштабнее: с 6:00 станет недоступен весь центр города: по улицам 8 Марта (Малышева — Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (8 Марта — Челюскинцев), Толмачева (Ленина — Первомайская), Царская (Николая Никонова — Дзержинского), Первомайская (Карла Либкнехта — Пролетарская), Горького (Малышева — Пушкина), Воеводина (Малышева — Ленина), Вайнера (Антона Валека — Ленина), Урицкого (Антона Валека — площадь 1905 года), Володарского (Антона Валека — площадь 1905 года), Банковский (Малышева — Театральный) и дорога от Николая Никонова до ККТ «Космос». На Вторчермете также ожидаются перекрытия. Они коснутся улиц Окраинная (Палисадная — Дорожная), Палисадная (Окраинная — 2-я Новосибирская), Зенитчиков (Палисадная — Братская), Патриса Лумумбы (Братская — Московская), Московская (Патриса Лумумбы — Ленина), Посадская (Большакова — Пальмиро Тольятти), Пальмиро Тольятти (Посадская — Московская) и транспортной развязки на Московской. Фото: Дарья Украинская © URA.RU Фото: Дарья Украинская © URA.RU Ограничения для самокатов С 00:10 9 мая до 5:00 10 мая нельзя будет передвигаться на самокатах. Запрет коснется улиц Челюскинцев — Московская — Радищева — Добролюбова — Малышева — Пушкина — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Первомайская — Царская — Николая Никонова — переулок Красный. Фото: Дарья Украинская © URA.RU Места скопления автобусов, троллейбусов и трамваев Весь общественный транспорт будет ждать горожан с 22:00. Автобусы на улицах 8 Марта (от Малышева до Куйбышева), Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта), Бориса Ельцина (у театра драмы), на проспекте Ленина (у оперного театра и от Вайнера до Московской). Троллейбусы встанут на Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), Малышева (перекресток Малышева и 8 Марта) и Белинского (перекресток Белинского и Малышева). Трамваи соберутся в трех точках: на проспекте Ленина (от Московской до Вайнера), на перекрестках проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской. Фото: Дарья Украинская © URA.RU Работа метро В День Победы метрополитен изменит привычный режим работы. Попасть внутрь можно будет до 01:00 10 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет 8 и 9 мая. В эти дни горожанам предстоит учитывать перекрытия и запреты на использование самокатов. На какие улицы нельзя будет попасть и где после концерта соберется общественный транспорт — в инструкции URA.RU. Первые перекрытия застанут горожан 8 мая. С 9:00 и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по улице Царская (Дзержинского — Первомайская). С 9:45 до 11:15 — по нечетной стороне проспекта Ленина (Восточная — Луначарского), улице Бажова (Первомайская — Малышева), Кузнечной (Первомайская — Бажова). С 12:00 до 13:00 транспорт перестанут пускать по улице Верстовая (Сибирка — Романтическая). 9 мая перекрытия станут масштабнее: с 6:00 станет недоступен весь центр города: по улицам 8 Марта (Малышева — Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (8 Марта — Челюскинцев), Толмачева (Ленина — Первомайская), Царская (Николая Никонова — Дзержинского), Первомайская (Карла Либкнехта — Пролетарская), Горького (Малышева — Пушкина), Воеводина (Малышева — Ленина), Вайнера (Антона Валека — Ленина), Урицкого (Антона Валека — площадь 1905 года), Володарского (Антона Валека — площадь 1905 года), Банковский (Малышева — Театральный) и дорога от Николая Никонова до ККТ «Космос». На Вторчермете также ожидаются перекрытия. Они коснутся улиц Окраинная (Палисадная — Дорожная), Палисадная (Окраинная — 2-я Новосибирская), Зенитчиков (Палисадная — Братская), Патриса Лумумбы (Братская — Московская), Московская (Патриса Лумумбы — Ленина), Посадская (Большакова — Пальмиро Тольятти), Пальмиро Тольятти (Посадская — Московская) и транспортной развязки на Московской. С 00:10 9 мая до 5:00 10 мая нельзя будет передвигаться на самокатах. Запрет коснется улиц Челюскинцев — Московская — Радищева — Добролюбова — Малышева — Пушкина — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Первомайская — Царская — Николая Никонова — переулок Красный. Весь общественный транспорт будет ждать горожан с 22:00. Автобусы на улицах 8 Марта (от Малышева до Куйбышева), Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта), Бориса Ельцина (у театра драмы), на проспекте Ленина (у оперного театра и от Вайнера до Московской). Троллейбусы встанут на Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), Малышева (перекресток Малышева и 8 Марта) и Белинского (перекресток Белинского и Малышева). Трамваи соберутся в трех точках: на проспекте Ленина (от Московской до Вайнера), на перекрестках проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской. В День Победы метрополитен изменит привычный режим работы. Попасть внутрь можно будет до 01:00 10 мая.