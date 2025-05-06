Собянин сообщил о найденных обломках БПЛА на парковке подмосковного Ногинска

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Обломки БПЛА упали на место парковки (архивное фото)
Обломки БПЛА упали на место парковки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На одной из парковок в подмосковном Ногинске обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата после отражения атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Силами ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотников, летевших в Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Кроме того, telegram-канал «Осторожно, новости» уточняет, что фрагменты БПЛА упали на парковочную площадку в одном из районов Ногинска.

Обновлено в 18:13: Над Московской областью уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ.

Сегодня в Раменском городском округе Московской области была объявлена воздушная тревога. Соответствующее сообщение распространила местная администрация, передает RT.

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На одной из парковок в подмосковном Ногинске обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата после отражения атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.  «Силами ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотников, летевших в Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Кроме того, telegram-канал «Осторожно, новости» уточняет, что фрагменты БПЛА упали на парковочную площадку в одном из районов Ногинска. Обновлено в 18:13: Над Московской областью уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Сегодня в Раменском городском округе Московской области была объявлена воздушная тревога. Соответствующее сообщение распространила местная администрация, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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