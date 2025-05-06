На одной из парковок в подмосковном Ногинске обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата после отражения атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотников, летевших в Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Кроме того, telegram-канал «Осторожно, новости» уточняет, что фрагменты БПЛА упали на парковочную площадку в одном из районов Ногинска.
Обновлено в 18:13: Над Московской областью уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ.
Сегодня в Раменском городском округе Московской области была объявлена воздушная тревога. Соответствующее сообщение распространила местная администрация, передает RT.
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