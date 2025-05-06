В Курганской области поймали банду кредитных мошенников, укравших 50 миллионов

В Курганской области полицейские раскрыли деятельность организованной преступной группы, которая похитила около 50 миллионов рублей с помощью схем с кредитами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Как рассказали в полиции, мошенническую схему организовали жители Москвы и Челябинска. Они привлекли к делу двух женщин из Курганской области, одна из которых раньше работала в кредитной сфере. «В задачи сообщниц входил подбор местных жителей, которые номинально оформлялись в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего фиктивные бизнесмены предоставляли в финансовые организации недостоверные сведения о своих доходах и платежеспособности, получали крупные суммы кредитных денежных средств, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по погашению займов», — указано в telegram-канале ведомства. Некоторые из нелегальных заемщиков оформляли кредит сразу в двух банках.
Похищенные деньги участники группы тратили на покупку жилья и дорогих вещей. В результате операции были задержаны оба организатора и десять участников группы. У них изъяли шесть автомобилей, телефоны, документы и другие доказательства. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в сфере кредитования. Шестеро подозреваемых арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Курганской области уже задерживали организованные группы мошенников: например, аферисты под видом установки датчиков протечки воды обманывали пенсионеров, а также в регионе регулярно возбуждаются уголовные дела по фактам IT-преступлений. По данным полиции, только за одну неделю было заведено 25 таких дел.
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