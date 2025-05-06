В будущем, которое стремятся построить западные элиты, славянским народам нет места. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Славянам, как и остальным „неарийцам“, нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты», — заявил Лукашенко в ходе торжественного собрания во Дворце республики по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ. Он отметил, что именно эта цель лежит в основе идеологий нацизма, шовинизма и расизма, которые продолжают получать распространение и в наши дни.
Ранее Лукашенко уже высказывал недоверие к заявлениям западных стран, отмечая, что судить о них следует только по реальным поступкам. Он подчеркивал, что западные СМИ пытаются подорвать репутацию Красной армии и оправдывать нацистских преступников.
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