Лукашенко отказался жить в мире будущего, о котором мечтают западные элиты

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Лукашенко отметил, что западные элиты строят будущее без участия славян, на чем и основаны идеи шовинизма и расизма
Лукашенко отметил, что западные элиты строят будущее без участия славян, на чем и основаны идеи шовинизма и расизма Фото:

В будущем, которое стремятся построить западные элиты, славянским народам нет места. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. 

«Славянам, как и остальным „неарийцам“, нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты», — заявил Лукашенко в ходе торжественного собрания во Дворце республики по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ. Он отметил, что именно эта цель лежит в основе идеологий нацизма, шовинизма и расизма, которые продолжают получать распространение и в наши дни.

Ранее Лукашенко уже высказывал недоверие к заявлениям западных стран, отмечая, что судить о них следует только по реальным поступкам. Он подчеркивал, что западные СМИ пытаются подорвать репутацию Красной армии и оправдывать нацистских преступников.

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В будущем, которое стремятся построить западные элиты, славянским народам нет места. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.  «Славянам, как и остальным „неарийцам“, нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты», — заявил Лукашенко в ходе торжественного собрания во Дворце республики по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ. Он отметил, что именно эта цель лежит в основе идеологий нацизма, шовинизма и расизма, которые продолжают получать распространение и в наши дни. Ранее Лукашенко уже высказывал недоверие к заявлениям западных стран, отмечая, что судить о них следует только по реальным поступкам. Он подчеркивал, что западные СМИ пытаются подорвать репутацию Красной армии и оправдывать нацистских преступников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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