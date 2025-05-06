Венгрия отказалась соглашаться с планами ЕС по отказу от российского газа

Венгрия выразила несогласие с инициативой Европейской комиссии, предусматривающей полный отказ от импорта российского газа к 2027 году. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Он (план Еврокомиссии, — прим. URA.RU) нарушает суверенитет стран ЕС», — сказал Сийярто. Его слова передает ТАСС.
О том, что Венгрия заблокировала одобрение плана Евросоюза по отказу от газа из России стало известно накануне. Отмечается, что Еврокомиссар от Венгрии по здравоохранению и ветеринарии Оливер Вархейи выдвинул процедурное возражение против инициативы.
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