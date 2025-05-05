Politico: Венгрия отложила одобрение плана ЕС по отказу от энергоносителей РФ

Венгрия заблокировала оперативное одобрение плана Евросоюза по постепенному отказу от импорта российского газа. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Венгрия заблокировала оперативное одобрение плана Евросоюза по постепенному отказу от импорта российского газа. Еврокомиссар от Венгрии по здравоохранению и ветеринарии Оливер Вархейи выдвинул процедурное возражение против инициативы», — сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что это автоматически откладывает голосование, так как члены Еврокомиссии должны сначала обсудить его опасения. По данным издания, остальные еврокомиссары расценили действия Вархейи как политически мотивированные. Они связывают его позицию с проводимой премьер-министром Виктором Орбаном дружественной по отношению к Москве энергетической политикой. Источники Politico при этом отмечают, что задержка не повлияет на итоговое утверждение плана, а лишь замедлит процесс.
Ранее Евросоюз отказался от введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления ряда стран и неясности с альтернативными поставками. Еврокомиссия также рассматривала варианты разрыва газовых контрактов с Россией, пытаясь избежать штрафных санкций. Эти обстоятельства отражают сложность согласования единой энергетической политики ЕС по отношению к России.
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