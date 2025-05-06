Беспилотник уничтожен при попытке долететь до Москвы

Беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожен при попытке приблизиться к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что специалисты экстренных служб проводят работы на территории, где обнаружены обломки.
Кроме того, ввели временный запрет на взлет и посадку самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово с 18:19 по московскому времени. Об этом сообщила Росавиация.
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