Беспилотник уничтожен при попытке долететь до Москвы

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На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожен при попытке приблизиться к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что специалисты экстренных служб проводят работы на территории, где обнаружены обломки.

Кроме того, ввели временный запрет на взлет и посадку самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово с 18:19 по московскому времени. Об этом сообщила Росавиация. 

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Беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожен при попытке приблизиться к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.  «Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что специалисты экстренных служб проводят работы на территории, где обнаружены обломки. Кроме того, ввели временный запрет на взлет и посадку самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово с 18:19 по московскому времени. Об этом сообщила Росавиация. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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