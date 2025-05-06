Великая Отечественная война не являлась первым случаем вторжения на славянские земли со стороны стран Запада, который на протяжении долгого времени страдает неизлечимой болезнью собственного превосходства. Таким мнением поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Великая Отечественная война далеко не первое вторжение в славянский мир с Запада, неизлечимо страдающего недугом собственного превосходства», — заявил Лукашенко в ходе торжественного собрания во Дворце республики по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ. Он добавил, что Беларусь в годы войны понесла невосполнимые потери, но современные поколения помнят подвиг потомков.
Он также подчеркнул, что на протяжении веков под предлогом религиозных и идеологических разногласий к белорусам, а также через их территорию, неоднократно приходили «освободители», стремившиеся завладеть богатыми ресурсами обширных земель. Их целью было не освобождение местного населения, а вытеснение его ради заселения другими народами и формирования будущего без славянского присутствия.
Ранее Лукашенко заявил об отказе жить в мире будущего, о котором мечтают западные элиты. По его словам, там нет места славянским народам.
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