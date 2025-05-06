Над российскими регионами перехвачены 13 БПЛА

Подразделения противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«С 17.21 до 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что семь БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, четыре — над Тульской, два — над Московским регионом.
В ночь на 6 мая российские средства ПВО уничтожили 105 украинских БПЛА в различных регионах страны. Из этого числа 19 дронов были ликвидированы в воздушном пространстве Московского региона, передает RT.
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