Лукашенко предупредил о жестких мерах, если хоть один сапог перейдет через границу

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае пересечения белорусской границы иностранными военными республика незамедлительно примет ответные меры. Об этом заявил сам глава Белоруссии.
«Не дай бог, хоть один сапог переступит через нашу границу, ответ будет молниеносный и без колебаний», — рассказал Лукашенко. Такое заявление он сделал в ходе торжественного собрания во Дворце республики в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ.
Ранее Лукашенко подчеркнул, что зарубежные силы пытаются лишить народ исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. По его словам, особо значимым является сохранение традиции отмечать День Победы, передает RT.
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