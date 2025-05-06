Лукашенко предупредил о жестких мерах, если хоть один сапог перейдет через границу

Лукашенко: Белоруссия незамедлительно ответит на пересечение границы
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Лукашенко отметил, что ответ Белоруссии будет молниеносным
Лукашенко отметил, что ответ Белоруссии будет молниеносным Фото:

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае пересечения белорусской границы иностранными военными республика незамедлительно примет ответные меры. Об этом заявил сам глава Белоруссии.

«Не дай бог, хоть один сапог переступит через нашу границу, ответ будет молниеносный и без колебаний», — рассказал Лукашенко. Такое заявление он сделал в ходе торжественного собрания во Дворце республики в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ. 

Ранее Лукашенко подчеркнул, что зарубежные силы пытаются лишить народ исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. По его словам, особо значимым является сохранение традиции отмечать День Победы, передает RT.

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае пересечения белорусской границы иностранными военными республика незамедлительно примет ответные меры. Об этом заявил сам глава Белоруссии. «Не дай бог, хоть один сапог переступит через нашу границу, ответ будет молниеносный и без колебаний», — рассказал Лукашенко. Такое заявление он сделал в ходе торжественного собрания во Дворце республики в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ.  Ранее Лукашенко подчеркнул, что зарубежные силы пытаются лишить народ исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. По его словам, особо значимым является сохранение традиции отмечать День Победы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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