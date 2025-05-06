Стало известно, кто претендует на освободившееся кресло мэра-старожила в Кунгуре

В Прикамье 6 мая завершился прием заявок в рамках конкурса на замещение должности главы Кунгурского округа. По данным источника в муниципалитете, от претендентов поступили три заявки.
«На конкурс заявились три человека. Это временно исполняющий полномочия главы муниципалитета, замглавы Сергей Толчин и замначальника управления внутренней политики и общественной безопасности администрации округа Олег Штро. Третьим стал замдиректора кунгурского ООО „Ювента“ Виталий Елфимов», — со ссылкой на источник пишет газета «Звезда». Кандидаты должны представить свои программы развития территории 15 мая.
Ранее URA.RU рассказывало, что Толчин с 16 апреля работает в администрации округа, с 24 апреля — занимает пост врио главы. Источники агентства в политэлите региона считают, что краевые власти будут поддерживать именно его кандидатуру.
Экс-глава муниципального образования Вадим Лысанов покинул должность по собственному желанию 10 марта. Этому предшествовал конфликт с прокуратурой. Он считается чиновником «старой школы». Лысанова избрали главой Кунгурского муниципального района в марте 2011 года.
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