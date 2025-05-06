Пилотажная группа «Русь» выступит в день Победы в Свердловской области

Пилотажная группа «Русь» выступит перед жителями Кировграда, Верхней Пышмы и Ревды на 9 мая. Уже сейчас эскадрилья самолетов находится в Арамиле и готовится к выступлению. Об этом сообщили пилоты у себя на странице во «ВКонтакте».
«Встречай нас Урал! 9 мая планируем выступления над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой. Ждем всех на наших выступлениях! Сегодня в закатном свете солнца, наши самолеты приземлились в гостеприимном Арамиле», — рассказали в сообществе.
Ранее председатель думы Верхней Пышмы Иван Зернов сообщал, что выступление пилотажной группы «Русь» станет частью праздничной программы ко Дню Победы, наряду с прохождением военной техники и шествием «Бессмертного полка». В параде также примут участие 60 экспонатов Музейного комплекса, включая технику, поставленную в СССР по ленд-лизу. Проведение авиационного шоу зависит от погодных условий.
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