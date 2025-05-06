06 мая 2025

Пилотажная группа «Русь» выступит в день Победы в Свердловской области

Пилотажная группа «Русь» выступит 9 мая в Кировграде, Верхней Пышме и Ревде
© Служба новостей «URA.RU»
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До 9 мая пилоты будут готовиться к выступлению под Арамилем
До 9 мая пилоты будут готовиться к выступлению под Арамилем Фото:

Пилотажная группа «Русь» выступит перед жителями Кировграда, Верхней Пышмы и Ревды на 9 мая. Уже сейчас эскадрилья самолетов находится в Арамиле и готовится к выступлению. Об этом сообщили пилоты у себя на странице во «ВКонтакте».

«Встречай нас Урал! 9 мая планируем выступления над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой. Ждем всех на наших выступлениях! Сегодня в закатном свете солнца, наши самолеты приземлились в гостеприимном Арамиле», — рассказали в сообществе.

Ранее председатель думы Верхней Пышмы Иван Зернов сообщал, что выступление пилотажной группы «Русь» станет частью праздничной программы ко Дню Победы, наряду с прохождением военной техники и шествием «Бессмертного полка». В параде также примут участие 60 экспонатов Музейного комплекса, включая технику, поставленную в СССР по ленд-лизу. Проведение авиационного шоу зависит от погодных условий.

Самолеты, которые будут выступать перед жителями Свердловских городов
Самолеты, которые будут выступать перед жителями Свердловских городов
Фото:

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Пилотажная группа «Русь» выступит перед жителями Кировграда, Верхней Пышмы и Ревды на 9 мая. Уже сейчас эскадрилья самолетов находится в Арамиле и готовится к выступлению. Об этом сообщили пилоты у себя на странице во «ВКонтакте». «Встречай нас Урал! 9 мая планируем выступления над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой. Ждем всех на наших выступлениях! Сегодня в закатном свете солнца, наши самолеты приземлились в гостеприимном Арамиле», — рассказали в сообществе. Ранее председатель думы Верхней Пышмы Иван Зернов сообщал, что выступление пилотажной группы «Русь» станет частью праздничной программы ко Дню Победы, наряду с прохождением военной техники и шествием «Бессмертного полка». В параде также примут участие 60 экспонатов Музейного комплекса, включая технику, поставленную в СССР по ленд-лизу. Проведение авиационного шоу зависит от погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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