План «Ковер» введен в аэропорту Москвы из-за угрозы БПЛА

В московском аэропорту Жуковский ввели план «Ковер» из-за потенциальных атак беспилотников. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:19 МСК введены в аэропорту Жуковский», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Там объяснили ограничения потенциальными атаками БПЛА.
Ранее в Самаре временно приостановили работу аэропорта. Аэровокзал приостановил прием и отправку рейсов на неопределенное время.
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