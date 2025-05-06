План «Ковер» введен в аэропорту Москвы из-за угрозы БПЛА

Росавиация: в аэропорту Жуковский ввели план «Ковер» из-за потенциальных атак
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В московском аэропорту Жуковский ввели план «Ковер»
В московском аэропорту Жуковский ввели план «Ковер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В московском аэропорту Жуковский ввели план «Ковер» из-за потенциальных атак беспилотников. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:19 МСК введены в аэропорту Жуковский», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Там объяснили ограничения потенциальными атаками БПЛА.

Ранее в Самаре временно приостановили работу аэропорта. Аэровокзал приостановил прием и отправку рейсов на неопределенное время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском аэропорту Жуковский ввели план «Ковер» из-за потенциальных атак беспилотников. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:19 МСК введены в аэропорту Жуковский», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Там объяснили ограничения потенциальными атаками БПЛА. Ранее в Самаре временно приостановили работу аэропорта. Аэровокзал приостановил прием и отправку рейсов на неопределенное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...