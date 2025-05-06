Мэр Нягани опроверг отключение света в городе

Приостановление работы Няганской ГРЭС не повлияло на местное население. Отключение света в городе опроверг мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев в беседе с URA.RU.
«Угрозы для города нет. Был технологический сбой. Работы Няганской ГРЭС на город никак не влияют. Ложная тревога. Режим повышенной готовности не вводился», — прокомментировал агентству Ямашев.
Няганская ГРЭС приостановила работу около десяти часов вечера, 6 мая. Причиной тому оказалась сработавшая система автоматической защиты, из-за которой и отключились энергоблоки. В течение нескольких часов работа оборудования на станции будет полностью восстановлена.
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