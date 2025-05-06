06 мая 2025

Мэр Нягани опроверг отключение света в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Свет в Нягани не отключали
Свет в Нягани не отключали Фото:

Приостановление работы Няганской ГРЭС не повлияло на местное население. Отключение света в городе опроверг мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев в беседе с URA.RU.

«Угрозы для города нет. Был технологический сбой. Работы Няганской ГРЭС на город никак не влияют. Ложная тревога. Режим повышенной готовности не вводился», — прокомментировал агентству Ямашев.

Няганская ГРЭС приостановила работу около десяти часов вечера, 6 мая. Причиной тому оказалась сработавшая система автоматической защиты, из-за которой и отключились энергоблоки. В течение нескольких часов работа оборудования на станции будет полностью восстановлена.

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Приостановление работы Няганской ГРЭС не повлияло на местное население. Отключение света в городе опроверг мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев в беседе с URA.RU. «Угрозы для города нет. Был технологический сбой. Работы Няганской ГРЭС на город никак не влияют. Ложная тревога. Режим повышенной готовности не вводился», — прокомментировал агентству Ямашев. Няганская ГРЭС приостановила работу около десяти часов вечера, 6 мая. Причиной тому оказалась сработавшая система автоматической защиты, из-за которой и отключились энергоблоки. В течение нескольких часов работа оборудования на станции будет полностью восстановлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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