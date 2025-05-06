В лесах Челябинской области грибники собирают первые сморчки. Свежие грибы они находят, в том числе, в Каштаке и Красноармейском районе. Соответствующей информацией жители региона делятся в социальных сетях.
«Сморчок конический. Сегодня Каштак, начинается потихоньку. Отварил, потом потушили», — написал подписчик сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» Николай Демченко. Мужчина приложил к своему сообщению фотографию собранных грибов.
Другая участница сообщества Татьяна Плехова отметила, что отправилась в лес за сосновыми почками, но также обнаружила сморчки. Туристы ездили в сторону Красноармейского района.
«Сегодня поехали в лес. Цель поездки — сосновые почки. Собирали впервые. Найти сморчки надежды почти не было, но в глубине души очень хотелось! Вселенная подарила нам немного грибочков», — поделилась в соцсети челябинка.
По словам грибников, сморчки удалось найти преимущественно в осиновом лесу. При этом любителей природы предупредили о появлении клещей в начавшийся сезон.
Как сообщало URA.RU ранее, роста первых грибов в лесах региона челябинцы начали ожидать в марте. Почти треть призналась, что не может дождаться периода сбора.
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