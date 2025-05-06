06 мая 2025

Челябинцы рассказали, где собирают урожай грибов в начале мая. Скрин

Жители Челябинской области находят сморчки в Каштаке и Красноармейском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы делятся в соцсетях урожаем первых грибов
Челябинцы делятся в соцсетях урожаем первых грибов Фото:

В лесах Челябинской области грибники собирают первые сморчки. Свежие грибы они находят, в том числе, в Каштаке и Красноармейском районе. Соответствующей информацией жители региона делятся в социальных сетях.

«Сморчок конический. Сегодня Каштак, начинается потихоньку. Отварил, потом потушили», — написал подписчик сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» Николай Демченко. Мужчина приложил к своему сообщению фотографию собранных грибов.

Другая участница сообщества Татьяна Плехова отметила, что отправилась в лес за сосновыми почками, но также обнаружила сморчки. Туристы ездили в сторону Красноармейского района.

«Сегодня поехали в лес. Цель поездки — сосновые почки. Собирали впервые. Найти сморчки надежды почти не было, но в глубине души очень хотелось! Вселенная подарила нам немного грибочков», — поделилась в соцсети челябинка.

По словам грибников, сморчки удалось найти преимущественно в осиновом лесу. При этом любителей природы предупредили о появлении клещей в начавшийся сезон.

Как сообщало URA.RU ранее, роста первых грибов в лесах региона челябинцы начали ожидать в марте. Почти треть призналась, что не может дождаться периода сбора.

Грибники оценили урожай сморчков из Каштака
Грибники оценили урожай сморчков из Каштака
Фото:
Такие сморчки удалось собрать в Красноармейском районе
Такие сморчки удалось собрать в Красноармейском районе
Фото:

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В лесах Челябинской области грибники собирают первые сморчки. Свежие грибы они находят, в том числе, в Каштаке и Красноармейском районе. Соответствующей информацией жители региона делятся в социальных сетях. «Сморчок конический. Сегодня Каштак, начинается потихоньку. Отварил, потом потушили», — написал подписчик сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» Николай Демченко. Мужчина приложил к своему сообщению фотографию собранных грибов. Другая участница сообщества Татьяна Плехова отметила, что отправилась в лес за сосновыми почками, но также обнаружила сморчки. Туристы ездили в сторону Красноармейского района. «Сегодня поехали в лес. Цель поездки — сосновые почки. Собирали впервые. Найти сморчки надежды почти не было, но в глубине души очень хотелось! Вселенная подарила нам немного грибочков», — поделилась в соцсети челябинка. По словам грибников, сморчки удалось найти преимущественно в осиновом лесу. При этом любителей природы предупредили о появлении клещей в начавшийся сезон. Как сообщало URA.RU ранее, роста первых грибов в лесах региона челябинцы начали ожидать  в марте. Почти треть призналась, что не может дождаться периода сбора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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