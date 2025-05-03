Жители Челябинской области в течение майских праздников собирают сморчки в лесах региона. Снимками корзин, полных грибов, пользователи соцсетей делятся в социальных сетях.
«Лазили сегодня неугомонные девчонки по Красноармейскому району. Результат на фото. Всем полных корзин», — написала Анна Белова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». К своему сообщению женщина приложила фотографию ведра, наполненного свежесобранными сморчками.
Другие подписчики тематического сообщества также делятся впечатлениями от весеннего урожая грибов. Это крупные сморчки, которые удалось собрать на болотистой местности.
«Сначала грибочки отдавала, а потом, когда нашла сморчки, решила, что и мне немного надо. Пошла грибная охота. Молодых очень мало. Взяла себе на одну жарешку, хватит», — заявила подписчица соцсетей Людмила Михайловна.
Как сообщало URA.RU ранее, первый урожай сморчков в Челябинске обнаружили 24 апреля. Грибы нашли в Ленинском районе города.
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