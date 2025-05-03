03 мая 2025
02 мая 2025

Полные корзины грибов набирают челябинцы в лесах в майские праздники. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые сморчки.Пермь, урожай, ведро, грибы, весна, сморчки, грибывесна
Грибники начали активно собирать сморчки в лесах региона Фото:

Жители Челябинской области в течение майских праздников собирают сморчки в лесах региона. Снимками корзин, полных грибов, пользователи соцсетей делятся в социальных сетях.

«Лазили сегодня неугомонные девчонки по Красноармейскому району. Результат на фото. Всем полных корзин», — написала Анна Белова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». К своему сообщению женщина приложила фотографию ведра, наполненного свежесобранными сморчками.

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Другие подписчики тематического сообщества также делятся впечатлениями от весеннего урожая грибов. Это крупные сморчки, которые удалось собрать на болотистой местности.

«Сначала грибочки отдавала, а потом, когда нашла сморчки, решила, что и мне немного надо. Пошла грибная охота. Молодых очень мало. Взяла себе на одну жарешку, хватит», — заявила подписчица соцсетей Людмила Михайловна.

Как сообщало URA.RU ранее, первый урожай сморчков в Челябинске обнаружили 24 апреля. Грибы нашли в Ленинском районе города.

Женщине удалось набрать грибов несмотря на дождь и слякоть
Женщине удалось набрать грибов несмотря на дождь и слякоть

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Жители Челябинской области в течение майских праздников собирают сморчки в лесах региона. Снимками корзин, полных грибов, пользователи соцсетей делятся в социальных сетях. «Лазили сегодня неугомонные девчонки по Красноармейскому району. Результат на фото. Всем полных корзин», — написала Анна Белова в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». К своему сообщению женщина приложила фотографию ведра, наполненного свежесобранными сморчками. Другие подписчики тематического сообщества также делятся впечатлениями от весеннего урожая грибов. Это крупные сморчки, которые удалось собрать на болотистой местности. «Сначала грибочки отдавала, а потом, когда нашла сморчки, решила, что и мне немного надо. Пошла грибная охота. Молодых очень мало. Взяла себе на одну жарешку, хватит», — заявила подписчица соцсетей Людмила Михайловна. Как сообщало URA.RU ранее, первый урожай сморчков в Челябинске обнаружили 24 апреля. Грибы нашли в Ленинском районе города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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