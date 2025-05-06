06 мая 2025

Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

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Вернувшихся бойцов разместят в медучреждениях Минобороны
Вернувшихся бойцов разместят в медучреждениях Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Кадры прибытия были опубликованы телеканалом «Звезда». Об этом сообщает Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что бойцы будут размещены в медицинских учреждениях Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.

«В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территорией возвращены 205 российских военнослужащих, находившихся в плену. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — сообщили в Минобороны России. В ведомстве также подчеркнули, что возвращение российских военнослужащих стало возможным благодаря посредническим усилиям гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.

По информации Минобороны, освобожденные военнослужащие в ближайшее время получат необходимую медицинскую и психологическую помощь. Для каждого из них организован индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий. Ранее российские власти неоднократно заявляли о приверженности работе по возвращению всех пленных и поддержке семей военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило о проведении обмена военнопленными между Россией и Украиной в формате «205 на 205» при участии Объединенных Арабских Эмиратов в качестве посредника. Российские военнослужащие после освобождения были размещены на территории Беларуси, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая поддержка, а также предоставлена возможность связаться с членами своих семей, пишет RT.

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Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Кадры прибытия были опубликованы телеканалом «Звезда». Об этом сообщает Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что бойцы будут размещены в медицинских учреждениях Минобороны для прохождения лечения и реабилитации. «В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территорией возвращены 205 российских военнослужащих, находившихся в плену. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — сообщили в Минобороны России. В ведомстве также подчеркнули, что возвращение российских военнослужащих стало возможным благодаря посредническим усилиям гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. По информации Минобороны, освобожденные военнослужащие в ближайшее время получат необходимую медицинскую и психологическую помощь. Для каждого из них организован индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий. Ранее российские власти неоднократно заявляли о приверженности работе по возвращению всех пленных и поддержке семей военнослужащих. Ранее Минобороны сообщило о проведении обмена военнопленными между Россией и Украиной в формате «205 на 205» при участии Объединенных Арабских Эмиратов в качестве посредника. Российские военнослужащие после освобождения были размещены на территории Беларуси, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая поддержка, а также предоставлена возможность связаться с членами своих семей, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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