В Пакистане заявили об ударе по штабу индийской бригады

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По штабу ударили ракетами
По штабу ударили ракетами Фото:

Армия Пакистана нанесла удар по штабу воинской бригады в Индии. Об этом сообщили источники.

«Вооруженные силы Пакистана наносят решительный и мощный ответ по позициям противника. Поражен штаб бригады индийской армии», — передают Samaa и Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах Пакистана.

Ранее истребитель Rafale, принадлежащий военно-воздушным силам Индии, был сбит средствами противовоздушной обороны Пакистана после нарушения воздушного пространства страны в районе Бахавалпур. Власти также подчеркнули, что сохраняют приверженность миру, однако эскалация напряженности между двумя странами вызывает обеспокоенность не только в регионе, но и на международном уровне.

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Армия Пакистана нанесла удар по штабу воинской бригады в Индии. Об этом сообщили источники. «Вооруженные силы Пакистана наносят решительный и мощный ответ по позициям противника. Поражен штаб бригады индийской армии», — передают Samaa и Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах Пакистана. Ранее истребитель Rafale, принадлежащий военно-воздушным силам Индии, был сбит средствами противовоздушной обороны Пакистана после нарушения воздушного пространства страны в районе Бахавалпур. Власти также подчеркнули, что сохраняют приверженность миру, однако эскалация напряженности между двумя странами вызывает обеспокоенность не только в регионе, но и на международном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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