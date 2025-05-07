В Пакистане заявили об ударе по штабу индийской бригады

Армия Пакистана нанесла удар по штабу воинской бригады в Индии. Об этом сообщили источники.
«Вооруженные силы Пакистана наносят решительный и мощный ответ по позициям противника. Поражен штаб бригады индийской армии», — передают Samaa и Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах Пакистана.
Ранее истребитель Rafale, принадлежащий военно-воздушным силам Индии, был сбит средствами противовоздушной обороны Пакистана после нарушения воздушного пространства страны в районе Бахавалпур. Власти также подчеркнули, что сохраняют приверженность миру, однако эскалация напряженности между двумя странами вызывает обеспокоенность не только в регионе, но и на международном уровне.
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