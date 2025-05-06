В престижном ЖК рядом с курганским «Хогвартсом» подешевели квартиры

В ЖК «Европа», недалеко от культурно-досугового центра Caprice Land, который жители Кургана иногда называют местным «Хогвартсом», подешевели квартиры. Об этом сообщается на сайте с популярными объявлениями о продаже недвижимости.
«В июле 2024 года трехкомнатная квартира в ЖК „Европа“ в 15-м микрорайоне Заозерного оценивалась в 15 102 000 рублей. В мае 2025 года такая же готовая квартира продается за 13 400 000 рублей», — указано в объявлении на «Авито». Квартиры находятся в двухэтажных таунхаусах, отвечающих требованиям престижного жилья.
Похожие трехкомнатные квартиры в ЖК «Талисман» на другом конце города продаются за 13 500 000 рублей. Это на 100 000 тысяч дороже, чем в ЖК «Европа», отмечается в объявлении.
Ранее в Кургане трехкомнатная квартира в строящемся ЖК «Дом кино» предлагалась за 21 миллион рублей в рамках долевого участия. Это самая дорогая квартира в городе на сегодняшний день.
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