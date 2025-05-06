В Екатеринбурге массово задерживают рейсы в Москву

Из аэропорта Екатеринбурга не могут вылететь рейсы Москвы. Отменили или задержали пять рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Первым отменили рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в московский аэропорт Домодедово. Самолет должен был вылететь в 19:00 6 мая, однако его перенесли на 02:00 7 мая, а после отменили. Следующий рейс от «Уральских авиалиний» должен был вылететь в 20:30 вчерашнего дня. Сейчас воздушное судно должно отправится в Москву только спустя восемь часов, в 05:30 7 мая. Рейс авиакомпании «Победа», который должен был вылетать в 06:35 7 мая отменили сразу, без переносов.
Помимо рейсов в Москву, из Кольцово задерживают самолеты и в другие направления. Так, на два часа был задержан рейс «Уральских авиалиний» во Владивосток и Читу.
Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово уже происходили длительные задержки рейсов. В конце апреля вылет самолета египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Шарм-Эль-Шейх был перенесен почти на девять часов.
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