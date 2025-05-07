Baza: в городах России начали отключать мобильный интернет

В более чем 30 городах России отключен мобильный интернет из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным источника, сбои связи затронули сразу несколько регионов страны, а также отдельные районы Москвы и Санкт-Петербурга.
«Сбои наблюдаются в населенных пунктах Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей. Также есть проблемы у ряда абонентов в Москве и Петербурге. Почти полностью отключен мобильный интернет в Саранске и некоторых городах Мордовии. Большинство пользователей жалуются на действия МТС. Но ситуация с остальными операторами не лучше», — пишет Baza.
По информации telegram-канала, ограничения на мобильный интернет введены в связи с угрозой массовых атак беспилотных летательных аппаратов. Пользователи жалуются на отсутствие доступа к сети мобильных операторов, в ряде случаев связь отсутствует полностью или работает с серьезными перебоями. Официальные представители операторов пока не прокомментировали ситуацию, причины отключения также не уточняются на официальных сайтах компаний.
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