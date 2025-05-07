Раскрыт средний размер выплат за счет пенсионных накоплений

Средний размер пенсии за счет накоплений россиян составляет 1,6 тысячи рублей
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Средний размер выплат за счет накоплений составил 1,6 тысячи рублей в месяц
Средний размер выплат за счет накоплений составил 1,6 тысячи рублей в месяц Фото:

Средний размер пенсии, которую россияне получают за счет собственных пенсионных накоплений, составляет 1,6 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.

«... средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России находится на уровне 1 667,48 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — пишет РИА Новости. Агентство ознакомилось с данными российского ведомства.

Расчет ежемесячной накопительной пенсии производится исходя из отношения суммы накоплений к периоду дожития, который в 2025 году установлен в 270 месяцев. Если размер ежемесячной выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, у граждан есть возможность получить все свои пенсионные накопления единовременно.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал способы увеличения размера будущей пенсии, пишет 360.ru. Так, для значительного повышения размера пенсии гражданам рекомендуется внимательно контролировать подтверждение трудового стажа и поступление страховых взносов, отдавать предпочтение пенсионным фондам с устойчивой доходностью, использовать возможность срочных пенсионных выплат, приобретать недостающие пенсионные баллы, а также грамотно направлять средства материнского капитала на формирование будущих пенсионных накоплений.

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Средний размер пенсии, которую россияне получают за счет собственных пенсионных накоплений, составляет 1,6 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России. «... средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России находится на уровне 1 667,48 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — пишет РИА Новости. Агентство ознакомилось с данными российского ведомства. Расчет ежемесячной накопительной пенсии производится исходя из отношения суммы накоплений к периоду дожития, который в 2025 году установлен в 270 месяцев. Если размер ежемесячной выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, у граждан есть возможность получить все свои пенсионные накопления единовременно. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал способы увеличения размера будущей пенсии, пишет 360.ru. Так, для значительного повышения размера пенсии гражданам рекомендуется внимательно контролировать подтверждение трудового стажа и поступление страховых взносов, отдавать предпочтение пенсионным фондам с устойчивой доходностью, использовать возможность срочных пенсионных выплат, приобретать недостающие пенсионные баллы, а также грамотно направлять средства материнского капитала на формирование будущих пенсионных накоплений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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