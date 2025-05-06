06 мая 2025

«Уральские авиалинии» массово задерживают рейсы из-за атаки БПЛА на Москву

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Рейсы задерживают или отправляют на запасные аэродромы
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Атаки беспилотников на Москву

«Уральские авиалинии» массово переносят рейсы и отправляют самолеты на запасные аэродромы из-за атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Из-за временных ограничений, введенных этой ночью в московских аэропортах, 12 рейсов вынужденно приземлились на „запасных“ аэродромах, 17 рейсов были задержаны. В настоящий момент авиакомпания отправляет самолеты по фактической ситуации», — говорится в сообщении.

Авиакомпания уточняет, что предпринимает меры для нивелирования последствий. Пассажиров просят отслеживать рейсы по онлайн-табло аэропортов и авиакомпании.

В ночь на 7 мая Москву атаковали семь беспилотников, их сбили силами ПВО. В связи с этим в международных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели план «Ковер».

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«Уральские авиалинии» массово переносят рейсы и отправляют самолеты на запасные аэродромы из-за атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Из-за временных ограничений, введенных этой ночью в московских аэропортах, 12 рейсов вынужденно приземлились на „запасных“ аэродромах, 17 рейсов были задержаны. В настоящий момент авиакомпания отправляет самолеты по фактической ситуации», — говорится в сообщении. Авиакомпания уточняет, что предпринимает меры для нивелирования последствий. Пассажиров просят отслеживать рейсы по онлайн-табло аэропортов и авиакомпании. В ночь на 7 мая Москву атаковали семь беспилотников, их сбили силами ПВО. В связи с этим в международных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели план « Ковер» .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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