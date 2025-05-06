06 мая 2025

В Челябинске отменили авиарейсы в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отменены и задержаны четыре рейса «Аэрофлота»
Отменены и задержаны четыре рейса «Аэрофлота» Фото:

В Челябинске отменяются и задерживаются авиарейсы в Москву и из Москвы. Об этом сообщает онлайн-табло челябинской авиагавани.

«Рейс „Аэрофлота“ в Москву с отправкой 7 мая в 12:40 — отменен. Рейс с вылетом в 16:20 — отменен. Рейс с вылетом на 6:05 вылетит в 15:36. Отправка рейса на 7:20 — расчетное время вылета 16:05», — сообщается на сайте авиапорта.

Рейс из Москвы, который должен был прилететь в 00:30 приземлится в Челябинске в 15:05. Рейс, который должен был прилететь в 5:05, совершит посадку в 14:40.

Задержка отмена рейсов связана с ограничениями на вылет и прием самолетов в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково, введенных Росавиацией. Оба столичных аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Позднее ограничения были сняты. Решение о снятии ограничений было принято после того, как была подтверждена безопасность взлетно-посадочных полос и воздушного пространства в районе аэропортов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске отменяются и задерживаются авиарейсы в Москву и из Москвы. Об этом сообщает онлайн-табло челябинской авиагавани. «Рейс „Аэрофлота“ в Москву с отправкой 7 мая в 12:40 — отменен. Рейс с вылетом в 16:20 — отменен. Рейс с вылетом на 6:05 вылетит в 15:36. Отправка рейса на 7:20 — расчетное время вылета 16:05», — сообщается на сайте авиапорта. Рейс из Москвы, который должен был прилететь в 00:30 приземлится в Челябинске в 15:05. Рейс, который должен был прилететь в 5:05, совершит посадку в 14:40. Задержка отмена рейсов связана с ограничениями на вылет и прием самолетов в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково, введенных Росавиацией. Оба столичных аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Позднее ограничения были сняты. Решение о снятии ограничений было принято после того, как была подтверждена безопасность взлетно-посадочных полос и воздушного пространства в районе аэропортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...