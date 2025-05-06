В Челябинске отменили авиарейсы в Москву

В Челябинске отменяются и задерживаются авиарейсы в Москву и из Москвы. Об этом сообщает онлайн-табло челябинской авиагавани.
«Рейс „Аэрофлота“ в Москву с отправкой 7 мая в 12:40 — отменен. Рейс с вылетом в 16:20 — отменен. Рейс с вылетом на 6:05 вылетит в 15:36. Отправка рейса на 7:20 — расчетное время вылета 16:05», — сообщается на сайте авиапорта.
Рейс из Москвы, который должен был прилететь в 00:30 приземлится в Челябинске в 15:05. Рейс, который должен был прилететь в 5:05, совершит посадку в 14:40.
Задержка отмена рейсов связана с ограничениями на вылет и прием самолетов в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково, введенных Росавиацией. Оба столичных аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Позднее ограничения были сняты. Решение о снятии ограничений было принято после того, как была подтверждена безопасность взлетно-посадочных полос и воздушного пространства в районе аэропортов.
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