06 мая 2025

Росавиация: летевшие в аэропорты Москвы самолеты ушли на запасные аэродромы

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавиация сообщила об уходах летевших в Москву самолетов в другие аэропорты
Росавиация сообщила об уходах летевших в Москву самолетов в другие аэропорты Фото:

Самолеты, следующие в московский авиаузел, перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений в воздушном пространстве над Центральной Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко.

«Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов», — говорится в сообщении Росавиации в официальном telegram-канале. По данным ведомства, ограничения затронули аэропорты московского авиаузла, к которым относятся Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Как уточнили в Росавиации, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и своевременного информирования авиакомпаний о сложившейся ситуации. В агентстве также отметили, что работа по возобновлению штатного режима полетов продолжается, а информация о текущем статусе рейсов доступна на сайтах аэропортов и авиаперевозчиков.

Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской территории и направленных на шесть областей России. В частности, ограничения также введены в аэропорту Сочи.

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Самолеты, следующие в московский авиаузел, перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений в воздушном пространстве над Центральной Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. «Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов», — говорится в сообщении Росавиации в официальном telegram-канале. По данным ведомства, ограничения затронули аэропорты московского авиаузла, к которым относятся Внуково, Домодедово и Шереметьево. Как уточнили в Росавиации, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и своевременного информирования авиакомпаний о сложившейся ситуации. В агентстве также отметили, что работа по возобновлению штатного режима полетов продолжается, а информация о текущем статусе рейсов доступна на сайтах аэропортов и авиаперевозчиков. Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской территории и направленных на шесть областей России. В частности, ограничения также введены в аэропорту Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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