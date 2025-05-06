Росавиация: летевшие в аэропорты Москвы самолеты ушли на запасные аэродромы

Самолеты, следующие в московский авиаузел, перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений в воздушном пространстве над Центральной Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко.
«Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов», — говорится в сообщении Росавиации в официальном telegram-канале. По данным ведомства, ограничения затронули аэропорты московского авиаузла, к которым относятся Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Как уточнили в Росавиации, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и своевременного информирования авиакомпаний о сложившейся ситуации. В агентстве также отметили, что работа по возобновлению штатного режима полетов продолжается, а информация о текущем статусе рейсов доступна на сайтах аэропортов и авиаперевозчиков.
Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской территории и направленных на шесть областей России. В частности, ограничения также введены в аэропорту Сочи.
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