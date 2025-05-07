Названо оружие, которое Индия использовала в операции «Синдур» против Пакистана

Во время военной операции «Синдур», начатой Индией в ночь на 7 мая на контролируемой Пакистаном территории Кашмира, индийские вооруженные силы применили высокоточные крылатые ракеты SCALP и авиабомбы западного производства HAMMER. Об этом сообщают иностранные издания.
«Индия использовала в операции комплекс высокоточного ударного оружия большой дальности. Среди них крылатая ракета SCALP, высокоточная бомба HAMMER и барражирующие боеприпасы», — пишет NDTV.
Основной целью ударов стали девять объектов, связанных с террористической инфраструктурой в регионе. Сообщается, что средства поражения SCALP и HAMMER могли запускаться с истребителей Rafale, ранее закупленных Индией во Франции.
В то же время в социальных сетях появились видеозаписи с горящим на земле самолетом, предположительно Rafale, который упал в индийском штате Пенджаб. Однако эти кадры пока не получили официального подтверждения. Кроме того, индийские военные активно применяли БПЛА при нанесении ударов по целям на контролируемой Пакистаном территории Кашмира.
В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы осуществили операцию под названием «Синдур», в рамках которой были нанесены удары по девяти объектам, относящимся к террористической инфраструктуре, расположенным на территории Пакистана, а также в районах Джамму и Кашмира, находящихся под оккупацией. Как отмечается в заявлении Минобороны Индии, основной целью операции являлось предотвращение новых террористических актов, подготовка к которым, по данным разведки, велась с указанных территорий.
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