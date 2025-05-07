Одно решение Британии привело к «вековому» конфликту: почему воюют Индия и Пакистан

В ночь на 7 мая конфликт между Индией и Пакистаном заметно обострился. Индийская армия начала операцию «Синдур» и нанесла удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. При этом в Минобороны Индии заявили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован, так как страна проявляла сдержанность. В Пакистане же отметили, что Нью-Делли запустил три ракеты в их направлении, что привело к гибели мирных людей. В ответ на это Исламабад также совершил ответные удары.
Конфликт между странами носит исторический характер, так как во главе угла стоят две спорные территории — Джамму и Кашмир. На протяжении почти века, после раздела Британской Индии, Нью-Делли и Исламабад спорят по поводу принадлежности этих территорий, что также спровоцировало появление там сепаратистов и террористически группировок. В конце апреля 2025 года конфликт вошел в новую фазу после того, как в спорном регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, унесший жизни более 20 человек. URA.RU раскрывает историческую подоплеку конфликта в целом.
Стремление к независимости привело к насилию
После раздела Британской Индии в августе 1947 года на Индию и Пакистан, статус Кашмира оставался неопределенным. На тот момент княжество получило возможность присоединиться к одной из стран или остаться независимым. Махараджа Кашмира, Хари Сингх, изначально стремился к независимости, но столкнулся с восстанием мусульман в Пунче (город в индийском штате Джамму и Кашмири) и нашествием пуштунских племен с территории Пакистана, что заставило его обратиться за помощью к Индии. В октябре 1947 года махараджа подписал акт о присоединении к Индии, что привело к началу военного конфликта с Пакистаном, уже контролировавшим часть территории Кашмира. С того момента Джамму и Кашмир имел статус индийского штата.
Первая индо-пакистанская война: раздел Кашмира, ООН оказалась бесполезной
В ходе первой кашмирской войны 1947-1948 годов индийские войска остановили наступление пакистанских сил. В январе 1949 года боевые действия были приостановлены, и в июле того же года была установлена линия прекращения огня, разделившая Кашмир на индийскую и пакистанскую части. ООН приняла ряд резолюций, призывающих к проведению референдума для определения будущего статуса региона, однако из-за нежелания обеих стран выводить войска, плебисцит так и не состоялся.
Линия контроля и шаткий мир: конфликт завершился локально, но не глобально
С 1950 по 1962 годы происходили пограничные конфликты между Индией и Китаем за контроль над Аксай-Чином в Ладакхе. В 1963 году Китай получил от Пакистана часть северного Кашмира. В 1965 и 1971 годах между Индией и Пакистаном произошли крупномасштабные вооруженные столкновения. В 1972 году на переговорах в Симле была установлена «линия контроля», фиксирующая разделение Кашмира.
Напряженность между странами сохранялась: в 1980-х Индия укрепила контроль над ледником Сиачен. В 1999 году произошли столкновения в Каргиле после того, как пакистанские войска поддержали кашмирских сепаратистов. В 2003 году было достигнуто хрупкое перемирие, которое неоднократно нарушалось.
Не обошлось без религиозных разногласий
Идея светского независимого государства потерпела крах
Помимо территориальных споров предлогом для начала военных действий между Индией и Пакистаном стали и религиозные противоречия населявших эту территорию мусульман и последователей индуизма. С 1951 года до конца 1980-х годов в парламенте Джамму и Кашмира преобладала партия «Национальная конференция», основанная в 1930-х годах. Ее лидером был харизматичный Шейх Мухаммад Абдулла, который поддерживал тесные связи с экс-премьером Индии Джавахарлалом Неру. Тот стремился сделать Кашмир образцом сосуществования мусульманских и индуистских сообществ в рамках светской Индии. Однако к концу 1970-х годов в регионе усилилась региональная и религиозная поляризация.
В 1972 году в региональный парламент впервые были избраны представители исламистской и пропакистанской партии «Джамаат-э-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация). После выборов 1987 года, коалиция автономистских политических сил под названием «Объединенный исламский фронт» обвинила победившую «Национальную конференцию» и ее лидера Фарука Абдуллу в масштабных фальсификациях, что привело к массовым протестам и радикализации молодежи.
Кашмир — зона беспорядков: на сцену вышли сепаратисты, экстремисты и террористы
К 1989 году борьба за самоопределение в Джамму и Кашмире перешла в вооруженную стадию с появлением более ста вооруженных группировок. Сначала доминировал секулярный и сепаратистский «Фронт освобождения Джамму и Кашмира» (ФОДК), а с 1992 года — пропакистанская исламистская «Хизбул-Муджахидин» (ХМ), связанная с «Джамаат-э-Ислами» (внесены Росфинмониторингом в список террористических организаций) и пакистанской разведкой. В 1990 году индийское правительство применило Закон об особых полномочиях вооруженных сил, объявив Кашмир «зоной беспорядков».
Угроза ядерной войны ликвидация индийского штата: ситуация в наши дни
Отношения между Индией и Пакистаном по-прежнему остаются напряженными. Обе державы обладают ядерным арсеналом: Индия провела первые испытания в 1974 году, а Пакистан — в 1998-м. По оценкам экспертов, на сегодняшний день каждая из стран располагает примерно 150–160 ядерными боеголовками. Это сохраняет гипотетическую угрозу возникновения ядерного противостояния между двумя государствами.
С середины 1990-х активность террористических групп начала уменьшаться, а после терактов 11 сентября 2001 года Пакистан сократил поддержку кашмирских боевиков. Однако деятельность множества мелких радикальных групп, в том числе и связанных с «Аль Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка) продолжалась.
С момента прихода к власти в 2014 году националистической партии Бхаратия Джаната Парти (БДП) давление на регион Джамму и Кашмир значительно усилилось. В преддверии парламентских выборов весной 2019 года одним из ключевых пунктов предвыборной программы БДП стало обещание лишить штат особого статуса. К 5 августа 2019 года кабинет министров под руководством Нарендры Моди в одностороннем порядке упразднил действие статьи 370 Конституции Индии, а также связанной с ней статьи 35-А. В результате этих изменений штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир, получившие собственную законодательную ассамблею, и Ладакх, оставшийся без регионального парламента. При этом функции по обеспечению правопорядка и ряд других важных полномочий были переданы центральным властям.
Отмена статьи 370 предоставила гражданам Индии из других штатов возможность приобретать земельные участки, недвижимость и трудоустраиваться на территории Джамму и Кашмира, что ранее было разрешено только «постоянным жителям» региона. В декабре 2023 года Верховный суд Индии утвердил легитимность решения о ликвидации статуса штата.
Новое обострение
Конфликт вновь обострился в 2019 году после теракта, организованного пакистанской группировкой «Джаиш-е-Мухаммад». В августе Индия отменила автономный статус Джамму и Кашмира, что привело к усилению боевых действий. В 2020 году произошло более четырех тысяч инцидентов на границе. В 2021 году Индия и Пакистан снизили напряженность, но конфликт продолжал тлеть.
В апреле 2025 года произошло новое обострение конфликта после нападения боевиков на туристов в Пахалгаме, что привело к временному разрыву дипломатических отношений и закрытию пограничных переходов между странами. Уже к 7 мая Индия начала военную операцию против Пакистана, атаковав страну ракетами. Исламабад не оставил ситуацию без ответа.
Под контролем Пакистана: что именно
Азад Джамму и Кашмир (АДК), подконтрольная Пакистану часть бывшего княжества, функционирует как самоуправляемое государственное образование с собственной временной Конституцией (1974), президентом, правительством и законодательной ассамблеей. Несмотря на это, регион находится под полным контролем Пакистана и Кашмирского совета в Исламабаде, особенно после принятия временной конституции в 1974 году, которая усилила полномочия Кашмирского совета. В 2018 году были расширены полномочия местного законодательного собрания.
АДК был создан в 1947 году как «правительство в изгнании», но ООН квалифицировало его как «местную администрацию» с 1948 года. Отношения между Азад-Кашмиром и Пакистаном были формализованы серией соглашений и законов с 1949 по 1958 годы, укрепляя роль Исламабада в управлении регионом.
Азад Джамму и Кашмир состоит из трех районов и десяти округов с административным центром в Музаффарабаде и населением около 4,5 млн человек. Этническая и культурная структура региона отличается от кашмириязычных мусульман Кашмирской долины, что приводит к напряженным отношениям с кашмирскими беженцами и сторонниками независимости.
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