Премьер-министр РФ Михаил Мишустин упомянул новый терминал тюменского аэропорта Рощино во время совещания по развитию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры, которое прошло в Ставропольском крае. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в срок до 2030 года в РФ должны пройти модернизацию не менее 75 аэропортов.
«Хорошо оборудованные, удобные воздушные гавани необходимы для усиления связанности территорий нашей большой страны, повышения доступности перелетов для граждан и, конечно, развития экономики субъектов Федерации, сказал Михаил Мишустин. В прошлом году открылись семь аэровокзальных комплексов, а с начала текущего года введены в эксплуатацию три новых терминала в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском», — сообщает инфоцентр со ссылкой на слова Мишустина.
Новый терминал аэропорта Рощино был запущен в начале марта. Интерьер здания выполнен в стиле таблицы химических элементов, поскольку тюменский аэровокзал носит имя известного ученого Дмитрия Менделеева. Помимо прочего, в здании много панорамных окон, есть лифты и эскалаторы, а также пандусы для маломобильных людей. Планируется, что полная реконструкция аэропорта Тюмени завершится в 2027 году.
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