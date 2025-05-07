Уролог рассказал, вредны ли протеиновые добавки для почек

Вопрос о влиянии белковых (протеиновых) добавок на почки волнует многих, особенно тех, кто занимается спортом или придерживается высокобелковой диеты. Как протеин сказывается на здоровье человека и на что он может повлиять, рассказал URA.RU врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин. По его словам, качественные добавки не являются опасными.
«Качественные протеиновые добавки, например, сывороточный белок, казеин, растительные протеины, неопасны», — сообщил Низин. Современные исследования не подтверждают негативного влияния качественных протеиновых добавок на почки у здоровых людей. Они усваиваются организмом аналогично белкам из обычной пищи — мяса, рыбы или молочных продуктов. Врач предупреждает, риски для здоровья возникают в случае употребления некачественных добавок, которые могут содержать вредные примеси, такие как тяжелые металлы. Также опасно чрезмерное потребление искусственного белка за счет сокращения обычных продуктов, богатых клетчаткой, витаминами и минералами.
Для здоровых людей без интенсивных физических нагрузок суточная норма белка составляет 1,2–2,2 г на килограмм массы тела. Максимальная разовая доза протеина — 30–40 грамм, поскольку большие объемы хуже усваиваются. У здоровых людей почки способны адаптироваться к повышенной белковой нагрузке — это нормальная физиологическая реакция. Однако при увеличении белкового обмена важно соблюдать питьевой режим: не менее 1,5–2 литров жидкости в сутки при отсутствии противопоказаний.
Тем не менее, при наличии хронических заболеваний почек дополнительное поступление белка может ускорять прогрессирование болезни. Таким пациентам важно согласовывать рацион с врачом-диетологом, поскольку допустимое количество белка зависит от степени поражения почек. Перед началом высокобелковой диеты или приема протеиновых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом для исключения индивидуальных противопоказаний. К врачу также необходимо обратиться, если на фоне употребления белка появляются отеки лица, пенистая моча или повышается артериальное давление.
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