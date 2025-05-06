В Казанском и Ишимском районах Тюменской области началось снижение уровня воды в реке Ишим, и в ближайшие дни ожидается, что показатель опустится ниже отметки «опасное явление». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«Внимательно следим за обстановкой на реке Ишим. В Казанском районе уровень воды по-прежнему снижается. Ожидаем в ближайшие дни снижение уровня ниже отметки „опасное явление“. Спад за последние сутки отмечен и в Ишиме — минус два сантиметра. Таким образом, повторения значений 2017 года не случилось», — указано в сообщении Моора.
Губернатор добавил, что паводок двигается в сторону Абатского района. Как ранее указывало URA.RU, за прошедшие сутки уровень воды там вырос на 40 сантиметров и достиг отметки 889 см. До критической отметки остался 71 см. Моор не исключил, что муниципалитет может столкнуться с наводнением уровня 2017 года. Тогда вода в Абатском районе поднялась до уровня 1 148 см.
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