06 мая 2025

Паводок в Тюменской области начал отступать. Видео

В Ишимском и Абатском районах начала уходить вода
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишимском районе ситуация с паводком начала меняться
В Ишимском районе ситуация с паводком начала меняться Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Казанском и Ишимском районах Тюменской области началось снижение уровня воды в реке Ишим, и в ближайшие дни ожидается, что показатель опустится ниже отметки «опасное явление». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. 

«Внимательно следим за обстановкой на реке Ишим. В Казанском районе уровень воды по-прежнему снижается. Ожидаем в ближайшие дни снижение уровня ниже отметки „опасное явление“. Спад за последние сутки отмечен и в Ишиме — минус два сантиметра. Таким образом, повторения значений 2017 года не случилось», — указано в сообщении Моора.

Губернатор добавил, что паводок двигается в сторону Абатского района. Как ранее указывало URA.RU, за прошедшие сутки уровень воды там вырос на 40 сантиметров и достиг отметки 889 см. До критической отметки остался 71 см. Моор не исключил, что муниципалитет может столкнуться с наводнением уровня 2017 года. Тогда вода в Абатском районе поднялась до уровня 1 148 см.

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В Казанском и Ишимском районах Тюменской области началось снижение уровня воды в реке Ишим, и в ближайшие дни ожидается, что показатель опустится ниже отметки «опасное явление». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.  «Внимательно следим за обстановкой на реке Ишим. В Казанском районе уровень воды по-прежнему снижается. Ожидаем в ближайшие дни снижение уровня ниже отметки „опасное явление“. Спад за последние сутки отмечен и в Ишиме — минус два сантиметра. Таким образом, повторения значений 2017 года не случилось», — указано в сообщении Моора. Губернатор добавил, что паводок двигается в сторону Абатского района. Как ранее указывало URA.RU, за прошедшие сутки уровень воды там вырос на 40 сантиметров и достиг отметки 889 см. До критической отметки остался 71 см. Моор не исключил, что муниципалитет может столкнуться с наводнением уровня 2017 года. Тогда вода в Абатском районе поднялась до уровня 1 148 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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