Родительская суббота 9 мая 2025: что можно и нельзя делать в день памяти погибших воинов

День поминовения усопших воинов отмечают православные 9 мая 2025
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9 мая христиане вспоминают погибших воинов
9 мая христиане вспоминают погибших воинов Фото:

Родительские субботы — особые даты в православном церковном календаре, посвященные молитвам за упокой умерших. В 2025 году Церковь отмечает семь таких суббот. Одна из них посвящена поминовению усопших воинов и проводится 9 мая. Что можно и нельзя делать в этот день, и как правильно поминать усопших — в материале URA.RU.

Что такое родительская суббота

В православии существуют определенные дни, предназначенные для поминовения умерших родственников и близких. Значительное место среди них занимают родительские субботы, которые связаны с важнейшими событиями христианского календаря, такими как Пасха и Великий пост.

В эти дни верующие собираются в храмах, где совершаются молитвы о упокоении душ усопших. В память о них прихожане зажигают свечи, а также посещают кладбища для ухода за могилами. Особое значение в эти дни приобретает молитва не только о своих покойных, но и о всех усопших в целом, что служит напоминанием о духовной связи между ныне живущими и ушедшими.

Когда родительские субботы в 2025 году

Родительские субботы приходятся на:

  • 22 февраля Вселенская (Мясопустная) родительская суббота;
  • 15, 22, 29 марта (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста);
  • 9 мая (День поминовения усопших воинов);
  • 29 апреля (Радоница);
  • 7 июня (Троицкая родительская суббота);
  • 11 сентября (День поминовения православных воинов);
  • 1 ноября (Дмитриевская родительская суббота)

Родительская суббота 9 мая — День поминовения усопших воинов

9 мая 2025 года — День поминовения усопших воинов, один из родительских суббот в церковном календаре. В этот день верующие чтут память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также принято молиться о тех, кто сумел пережить войну и скончался уже после, в мирное время. 

Как правильно поминать умерших, традиции

В беседе с URA.RU священник Вячеслав Ланских объяснил, что не так важно, как именно человек поминает родственника. Главное, чтобы было желание вспомнить об усопшем и помолиться за него.

Священнослужитель пояснил, что любовь к окружающим побуждает людей возносить молитвы за них — независимо от того, пребывают ли они среди живых или уже отошли в мир иной. «Формы молитвы могут различаться: она может совершаться как индивидуально — в личном порядке, так и коллективно — в рамках общественных или богослужебных собраний, а также сопровождаться делами милосердия. Любая молитва имеет значение и приносит пользу как усопшим, так и тем, кто молится», — подчеркнул священник.

Кроме того, Вячеслав Ланский рекомендует посещать храм для совместной молитвы в особые церковные дни, такие как родительская суббота. Он отметил, что литургическая молитва, совершаемая вместе с другими христианами, придает особую значимость и вес личным прошениям каждого верующего.

Приношение продуктов в церковь

В этот день принято посещать церковь
В этот день принято посещать церковь
Фото:

В дни поминовения усопших в центральной части храма организуются специальные столы, предназначенные для поминальных приношений. Эти столы называются канунными и размещаются рядом с кануном — квадратным подсвечником, установленным перед распятием, куда прихожане ставят свечи в память об умерших. В такие дни верующие собираются в храме для проведения коллективной поминальной трапезы.

В настоящее время продукты, которые передаются церковным служителям, используются для поддержки нуждающихся. К числу разрешенных для приношения продуктов обычно относятся хлеб, крупы, овощи и прочие пищевые товары, за исключением мяса и мясных изделий, которые приносить не принято.

Что готовить дома

В период поминальных дней традиционно готовится кутья — особое блюдо на основе пшена или риса, дополненное медом или изюмом. Употребляя кутью нельзя использовать вилку, так как считается неприемлемым, поскольку рассыпание зерен воспринимается как символ утраты. Каждое зернышко в составе кутьи символизирует бессмертие души и возрождение жизни, а сладкие ингредиенты служат выражением обновленного счастья и благополучия.

Что можно и нельзя делать в родительскую субботу 9 мая

В этот день разрешается посещать кладбища и приводить в порядок могилы. Верующие устраивают поминальную трапезу, на которой традиционно подают блины, кутью и кисель. Принято возносить молитвы о покое души усопших родственников и вспоминать их исключительно добрыми словами.

9 мая не рекомендуется приносить на кладбище пищу и алкогольные напитки. Лучше пожертвовать еду тем, кто в ней нуждается. Алкоголь не используется в поминальных обрядах и его употребление следует полностью исключить. Кроме того, недопустимо вспоминать умерших в негативном ключе.

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Родительские субботы — особые даты в православном церковном календаре, посвященные молитвам за упокой умерших. В 2025 году Церковь отмечает семь таких суббот. Одна из них посвящена поминовению усопших воинов и проводится 9 мая. Что можно и нельзя делать в этот день, и как правильно поминать усопших — в материале URA.RU. Что такое родительская суббота В православии существуют определенные дни, предназначенные для поминовения умерших родственников и близких. Значительное место среди них занимают родительские субботы, которые связаны с важнейшими событиями христианского календаря, такими как Пасха и Великий пост. В эти дни верующие собираются в храмах, где совершаются молитвы о упокоении душ усопших. В память о них прихожане зажигают свечи, а также посещают кладбища для ухода за могилами. Особое значение в эти дни приобретает молитва не только о своих покойных, но и о всех усопших в целом, что служит напоминанием о духовной связи между ныне живущими и ушедшими. Когда родительские субботы в 2025 году Родительские субботы приходятся на: Родительская суббота 9 мая — День поминовения усопших воинов 9 мая 2025 года — День поминовения усопших воинов, один из родительских суббот в церковном календаре. В этот день верующие чтут память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также принято молиться о тех, кто сумел пережить войну и скончался уже после, в мирное время.  Как правильно поминать умерших, традиции В беседе с URA.RU священник Вячеслав Ланских объяснил, что не так важно, как именно человек поминает родственника. Главное, чтобы было желание вспомнить об усопшем и помолиться за него. Священнослужитель пояснил, что любовь к окружающим побуждает людей возносить молитвы за них — независимо от того, пребывают ли они среди живых или уже отошли в мир иной. «Формы молитвы могут различаться: она может совершаться как индивидуально — в личном порядке, так и коллективно — в рамках общественных или богослужебных собраний, а также сопровождаться делами милосердия. Любая молитва имеет значение и приносит пользу как усопшим, так и тем, кто молится», — подчеркнул священник. Кроме того, Вячеслав Ланский рекомендует посещать храм для совместной молитвы в особые церковные дни, такие как родительская суббота. Он отметил, что литургическая молитва, совершаемая вместе с другими христианами, придает особую значимость и вес личным прошениям каждого верующего. Приношение продуктов в церковь В дни поминовения усопших в центральной части храма организуются специальные столы, предназначенные для поминальных приношений. Эти столы называются канунными и размещаются рядом с кануном — квадратным подсвечником, установленным перед распятием, куда прихожане ставят свечи в память об умерших. В такие дни верующие собираются в храме для проведения коллективной поминальной трапезы. В настоящее время продукты, которые передаются церковным служителям, используются для поддержки нуждающихся. К числу разрешенных для приношения продуктов обычно относятся хлеб, крупы, овощи и прочие пищевые товары, за исключением мяса и мясных изделий, которые приносить не принято. Что готовить дома В период поминальных дней традиционно готовится кутья — особое блюдо на основе пшена или риса, дополненное медом или изюмом. Употребляя кутью нельзя использовать вилку, так как считается неприемлемым, поскольку рассыпание зерен воспринимается как символ утраты. Каждое зернышко в составе кутьи символизирует бессмертие души и возрождение жизни, а сладкие ингредиенты служат выражением обновленного счастья и благополучия. Что можно и нельзя делать в родительскую субботу 9 мая В этот день разрешается посещать кладбища и приводить в порядок могилы. Верующие устраивают поминальную трапезу, на которой традиционно подают блины, кутью и кисель. Принято возносить молитвы о покое души усопших родственников и вспоминать их исключительно добрыми словами. 9 мая не рекомендуется приносить на кладбище пищу и алкогольные напитки. Лучше пожертвовать еду тем, кто в ней нуждается. Алкоголь не используется в поминальных обрядах и его употребление следует полностью исключить. Кроме того, недопустимо вспоминать умерших в негативном ключе.
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