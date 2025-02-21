Как поминать родных в родительскую субботу — отвечает священник

Священник Ланский: в родительскую субботу нельзя обойтись только без любви
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Священник советует сходить в храм в родительскую субботу
Священник советует сходить в храм в родительскую субботу Фото:

В православном календаре есть несколько особенных дат, в которые принято вспоминать об усопших родственниках. Ближайшая родительская суббота пройдет уже 22 февраля. URA.RU задало руководителю пресс-службы Кузбасской епархии, священника Вячеслава Ланского, главные вопросы о предстоящем дне поминания.

Почему усопших поминают именно в субботу

Дни, в которые вспоминают усопших родных, существуют в православной церкви уже столетия. По словам священника, эти даты не случайно выпадают на субботу. Это связано с богослужебными особенностями Великого поста и подготовительных к нему недель.

«Например, во время Четыредесятницы (первые 40 дней Великого поста — прим. ред.) литургия Иоанна Златоуста, во время которой молятся об усопших, служится лишь в субботние дни», — отметил Вячеслав Ланский.

Священник добавил, что все родительские субботы традиционно связываются с определенными вехами и периодами истории. Но это не значит, что в другие дни церковь не вспоминает о тех, кого уже нет рядом. «Молитва об усопших возносится в церкви всегда. Но бывают периоды особой, всеобъемлющей молитвы о почивших», — подчеркнул Вячеслав Ланский.

Как правильно поминать родственников

По мнению священника, не так важно, как именно человек поминает родственника. Главное — его желание вспомнить об усопшем и помолиться за него.

«Любовь к ближним мотивирует нас молиться о них. Вне зависимости от того, находятся они в земной реальности или в мире духовном. И молитва эта может быть разной: частной или личной, общественной или богослужебной, сопряженной с делами милосердия», — объяснил священник. — «Любая молитва важна и полезна как усопшим, так и тем, кто творит эту молитву».

Но также Вячеслав Ланский советует, в особые церковные даты, такие, как родительская суббота, приходить молиться в церковь. «Как в единстве народа сила государства, так и литургическая молитва через единство со всеми христианами делает устремления отдельной личности более весомыми», — отметил священник.

Зачем писать записку за упокой

Во время родительской субботы люди, пришедшие в храм, могут написать записку за упокой с именем усопшего и передать ее священнику. Вячеслав Ланский уверяет, что это очень важная часть процесса литургии.

“Поминовение на литургии является особенным уже по своей природе: из просфор, особого хлеба, вынимаются частички с молитвой о конкретных людях. В конце литургии они погружаются в чашу с особой молитвой”, – рассказал священник. — “Священное Предание Церкви верит, что этот вид поминовения – наивысший из тех, которые встречаются в христианской церкви. И да, эта молитва очень полезна душам людей”.

Можно ли поминать неверующих или людей другой религии

Вячеслав Ланский заявил, что богослужебное поминовение членов других религий — невозможно. «Молиться в таких случаях возможно исключительно лично», — подчеркнул священник.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Существует множество примет и мнений насчет того, что нельзя делать в родительскую субботу. Но, по мнению священника, единственное, без чего нельзя вспомнить об усопших — так это без любви.

«Вслед за апостолом Павлом христиане верят в то, что любовь никогда не прекращается. Значит, она и является сердцевиной, связующей нитью между миром материальным и духовным», — заключил Вячеслав Ланский. — «И именно без любви невозможна не только молитва об усопших, но и всякая иная».

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В православном календаре есть несколько особенных дат, в которые принято вспоминать об усопших родственниках. Ближайшая родительская суббота пройдет уже 22 февраля. URA.RU задало руководителю пресс-службы Кузбасской епархии, священника Вячеслава Ланского, главные вопросы о предстоящем дне поминания. Почему усопших поминают именно в субботу Дни, в которые вспоминают усопших родных, существуют в православной церкви уже столетия. По словам священника, эти даты не случайно выпадают на субботу. Это связано с богослужебными особенностями Великого поста и подготовительных к нему недель. «Например, во время Четыредесятницы (первые 40 дней Великого поста — прим. ред.) литургия Иоанна Златоуста, во время которой молятся об усопших, служится лишь в субботние дни», — отметил Вячеслав Ланский. Священник добавил, что все родительские субботы традиционно связываются с определенными вехами и периодами истории. Но это не значит, что в другие дни церковь не вспоминает о тех, кого уже нет рядом. «Молитва об усопших возносится в церкви всегда. Но бывают периоды особой, всеобъемлющей молитвы о почивших», — подчеркнул Вячеслав Ланский. Как правильно поминать родственников По мнению священника, не так важно, как именно человек поминает родственника. Главное — его желание вспомнить об усопшем и помолиться за него. «Любовь к ближним мотивирует нас молиться о них. Вне зависимости от того, находятся они в земной реальности или в мире духовном. И молитва эта может быть разной: частной или личной, общественной или богослужебной, сопряженной с делами милосердия», — объяснил священник. — «Любая молитва важна и полезна как усопшим, так и тем, кто творит эту молитву». Но также Вячеслав Ланский советует, в особые церковные даты, такие, как родительская суббота, приходить молиться в церковь. «Как в единстве народа сила государства, так и литургическая молитва через единство со всеми христианами делает устремления отдельной личности более весомыми», — отметил священник. Зачем писать записку за упокой Во время родительской субботы люди, пришедшие в храм, могут написать записку за упокой с именем усопшего и передать ее священнику. Вячеслав Ланский уверяет, что это очень важная часть процесса литургии. Можно ли поминать неверующих или людей другой религии Вячеслав Ланский заявил, что богослужебное поминовение членов других религий — невозможно. «Молиться в таких случаях возможно исключительно лично», — подчеркнул священник. Что нельзя делать в родительскую субботу Существует множество примет и мнений насчет того, что нельзя делать в родительскую субботу. Но, по мнению священника, единственное, без чего нельзя вспомнить об усопших — так это без любви. «Вслед за апостолом Павлом христиане верят в то, что любовь никогда не прекращается. Значит, она и является сердцевиной, связующей нитью между миром материальным и духовным», — заключил Вячеслав Ланский. — «И именно без любви невозможна не только молитва об усопших, но и всякая иная».
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