Такси, каршеринги и самокаты ограничат 7 и 9 мая в Москве

В связи с празднованием Дня Победы в Москве 7 и 9 мая будут введены временные ограничения на движение и парковку транспортных средств, включая такси и каршеринг. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов», — пишет telegram-канал «Дептранс Москвы», ссылаясь на Ликсутова. В некоторых зонах будет полностью запрещено движение и остановка транспорта, включая вышеуказанные сервисы.
Для получения актуальной информации о зонах ограничения движения рекомендуется использовать официальные приложения операторов аренды или ознакомиться с картой перекрытий на сайте городского транспортного портала. Жителям и гостям столицы советуют заранее планировать маршруты поездок с учетом возможных ограничений.
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