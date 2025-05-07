Такси, каршеринги и самокаты ограничат 7 и 9 мая в Москве

В Москве не будут работать такси и каршеринги в День Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых зонах будет полностью запрещено движение и остановка транспорта
В некоторых зонах будет полностью запрещено движение и остановка транспорта Фото:

В связи с празднованием Дня Победы в Москве 7 и 9 мая будут введены временные ограничения на движение и парковку транспортных средств, включая такси и каршеринг. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов», — пишет telegram-канал «Дептранс Москвы», ссылаясь на Ликсутова. В некоторых зонах будет полностью запрещено движение и остановка транспорта, включая вышеуказанные сервисы.

Для получения актуальной информации о зонах ограничения движения рекомендуется использовать официальные приложения операторов аренды или ознакомиться с картой перекрытий на сайте городского транспортного портала. Жителям и гостям столицы советуют заранее планировать маршруты поездок с учетом возможных ограничений.

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В связи с празднованием Дня Победы в Москве 7 и 9 мая будут введены временные ограничения на движение и парковку транспортных средств, включая такси и каршеринг. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. «В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов», — пишет telegram-канал «Дептранс Москвы», ссылаясь на Ликсутова. В некоторых зонах будет полностью запрещено движение и остановка транспорта, включая вышеуказанные сервисы. Для получения актуальной информации о зонах ограничения движения рекомендуется использовать официальные приложения операторов аренды или ознакомиться с картой перекрытий на сайте городского транспортного портала. Жителям и гостям столицы советуют заранее планировать маршруты поездок с учетом возможных ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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