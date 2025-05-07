В Москве с 7 по 9 мая могут не работать карты и СБП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина связана с вероятными ограничениями доступа к интернету
Причина связана с вероятными ограничениями доступа к интернету Фото:

С 7 по 9 мая в Москве и Московской области возможны перебои в работе Системы быстрых платежей (СБП) и приеме платежей по банковским картам. Об этом сообщает пресс-служба СБП.

«В Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами», — пишет пресс-служба Системы в официальном telegram-канале. Также возможны временные трудности при оплате товаров и услуг банковскими картами — как в физических терминалах магазинов, так и при онлайн-покупках. Это связано с вероятными ограничениями доступа к интернету, которые могут быть введены в указанный период.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 7 по 9 мая в Москве и Московской области возможны перебои в работе Системы быстрых платежей (СБП) и приеме платежей по банковским картам. Об этом сообщает пресс-служба СБП. «В Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами», — пишет пресс-служба Системы в официальном telegram-канале. Также возможны временные трудности при оплате товаров и услуг банковскими картами — как в физических терминалах магазинов, так и при онлайн-покупках. Это связано с вероятными ограничениями доступа к интернету, которые могут быть введены в указанный период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...