В Москве с 7 по 9 мая могут не работать карты и СБП

С 7 по 9 мая в Москве и Московской области возможны перебои в работе Системы быстрых платежей (СБП) и приеме платежей по банковским картам. Об этом сообщает пресс-служба СБП.
«В Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами», — пишет пресс-служба Системы в официальном telegram-канале. Также возможны временные трудности при оплате товаров и услуг банковскими картами — как в физических терминалах магазинов, так и при онлайн-покупках. Это связано с вероятными ограничениями доступа к интернету, которые могут быть введены в указанный период.
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