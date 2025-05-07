В Курганской области назвали самые популярные имена детей в этом году

В Курганской области в мерте и апреле самыми популярными именами у малышей стали: Александр, Роман, Анна, Варвара и София. Кроме того, в марте на 17 новорожденных девочек было зарегистрировано больше, чем мальчиков, тогда как в апреле ситуация изменилась — мальчиков родилось на три больше, чем девочек. Об этом сообщает управление ЗАГСа Курганской области.
«Среди редких мужских имен марта Тарас, Алексей, Феофан, Елисей, Демьян; апреля — Гектор, Тихон, Ефим, Кузьма, Трофим. Единожды в марте девочек называли Ирина, Олеся, Леля, Елена, Вирсавия; в апреле — Виринея, Зоряна, Татьяна, Леона, Галина», — отметили в ЗАГСе.
Ранее в Курганской области также отмечали появление необычных имен среди новорожденных. В начале года самыми редкими стали Мухаммад, Юнус, Юана, а среди мальчиков встречались Темирхан, Рамир, Хазмат и Геннадий, среди девочек — Камила, Ясения, Адель и Розалина. Кроме того, в Шадринске самыми популярными именами называли Артем и Софию.
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