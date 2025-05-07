В Абатском районе Тюменской области из-за угрозы подтопления объявлена заблаговременная эвакуация жителей ряда населенных пунктов. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава муниципалитета Игорь Васильев.
«Решением районной КЧС сегодня объявили заблаговременную эвакуацию жителей ул. Советская в с. Банниково, и д. Бокова. Большое спасибо всем волонтерам за ваш труд во имя спасения наших населенных пунктов», — указано в публикации Васильева.
Он добавил, что подтопление угрожает также деревням Лихачева и Лапина. Но местных жителей пока не стали оттуда вывозить.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале сообщил, что паводок двигается в сторону Абатского района. За прошедшие сутки уровень воды там вырос на 40 сантиметров и достиг отметки 889 см. До критической отметки остался 71 см.
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