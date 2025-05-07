В Тюменской области из-за паводка началась эвакуация. Фото

Жителей двух населенных пунктов Абатского района эвакуируют из-за паводка
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Населенные пункты попали в зону подтопления
Населенные пункты попали в зону подтопления Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Абатском районе Тюменской области из-за угрозы подтопления объявлена заблаговременная эвакуация жителей ряда населенных пунктов. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава муниципалитета Игорь Васильев. 

«Решением районной КЧС сегодня объявили заблаговременную эвакуацию жителей ул. Советская в с. Банниково, и д. Бокова. Большое спасибо всем волонтерам за ваш труд во имя спасения наших населенных пунктов», — указано в публикации Васильева.

Он добавил, что подтопление угрожает также деревням Лихачева и Лапина. Но местных жителей пока не стали оттуда вывозить.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале сообщил, что паводок двигается в сторону Абатского района. За прошедшие сутки уровень воды там вырос на 40 сантиметров и достиг отметки 889 см. До критической отметки остался 71 см.

В Абатском районе началась эвакуация местных жителей
В Абатском районе началась эвакуация местных жителей
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В Абатском районе Тюменской области из-за угрозы подтопления объявлена заблаговременная эвакуация жителей ряда населенных пунктов. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава муниципалитета Игорь Васильев.  «Решением районной КЧС сегодня объявили заблаговременную эвакуацию жителей ул. Советская в с. Банниково, и д. Бокова. Большое спасибо всем волонтерам за ваш труд во имя спасения наших населенных пунктов», — указано в публикации Васильева. Он добавил, что подтопление угрожает также деревням Лихачева и Лапина. Но местных жителей пока не стали оттуда вывозить. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале сообщил, что паводок двигается в сторону Абатского района. За прошедшие сутки уровень воды там вырос на 40 сантиметров и достиг отметки 889 см. До критической отметки остался 71 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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