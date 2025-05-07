В Кремле озвучили позицию Путина по перемирию

07 мая 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Путин не менял своего решения по перемирию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Позиция президента России Владимира Путина по перемирию на День Победы остается в силе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что перемирие было его инициативой. «Да, это инициатива российской стороны, президента Путина, оно остается в силе», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Владимир Путин ранее объявил трехдневное перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. Тогда Путин принял решение, что перемирие будет односторонним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Позиция президента России Владимира Путина по перемирию на День Победы остается в силе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что перемирие было его инициативой. «Да, это инициатива российской стороны, президента Путина, оно остается в силе», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Владимир Путин ранее объявил трехдневное перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. Тогда Путин принял решение, что перемирие будет односторонним.