В Кремле озвучили позицию Путина по перемирию

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что Путин не менял своего решения по перемирию Фото:

Позиция президента России Владимира Путина по перемирию на День Победы остается в силе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что перемирие было его инициативой.

«Да, это инициатива российской стороны, президента Путина, оно остается в силе», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Владимир Путин ранее объявил трехдневное перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. Тогда Путин принял решение, что перемирие будет односторонним.

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Позиция президента России Владимира Путина по перемирию на День Победы остается в силе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что перемирие было его инициативой. «Да, это инициатива российской стороны, президента Путина, оно остается в силе», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Владимир Путин ранее объявил трехдневное перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. Тогда Путин принял решение, что перемирие будет односторонним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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