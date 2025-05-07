В центре Кургана запретили движение электросамокатов сервиса «МТС Юрент» в кварталах, прилегающих к площади Ленина. Обновленная карта появилась в приложении сервиса.
«Шеринг-сервис в Кургане ввел ограничение на движение электросамокатов в районе площади имени Владимира Ленина. На карте сообщается, что территория охватывает участок улицы Гоголя от улицы Володарского до улицы Ленина, здание правительства Курганской области, Дворца детского (юношеского) творчества, площадь имени Георгия Жукова. Также граница проходит от Сталинградской площади по улице Пушкина до Улица Ленина, а затем по Ленина до улицы Гоголя», — объяснил корреспондент, анализируя обновленную карту.
Дворы жилых домов и их территории также отмечены как запретные зоны. Ранее пользователи могли свободно перемещаться на арендованных самокатах по этим улицам.
Пресс-служба сервиса в ответ на запрос корреспондента разъяснила, что на данном участке действует запрет на поездки, введенный по согласованию с городскими властями из-за значительного пешеходного трафика. Подобная мера необходима для повышения уровня безопасности.
«Это зона запрета поездок, установленная по согласованию с городом, ввиду высокой загруженности данного участка пешеходами. Ограничение в данном случае необходимо для обеспечения безопасности жителей города и всех участников дорожного движения», — сообщил представитель сервиса. Что касается сроков ограничений, представители сервиса уточнили, что запрет сохранится в течение всех праздничных дней, а последующее решение будет приниматься с учетом интенсивности движения пешеходов на этом отрезке.
Ранее в Кургане уже вводились ограничения на парковку и движение транспорта в центральной части города во время массовых мероприятий, таких как Пасха и Всероссийская ярмарка. Администрация отмечала, что подобные меры необходимы для повышения безопасности и обеспечения свободного проезда специализированной техники.
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