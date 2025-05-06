06 мая 2025

Организаторы перенесенного концерта в ХМАО умалчивают о новой дате выступления скандального рэпера

Югорчане заподозрили, что перенесенный концерт Xolidayboy обречен на провал
© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторы перенесенного в Ханты-Мансийске концерта Xolidayboy уже месяц не называют новую дату
Организаторы перенесенного в Ханты-Мансийске концерта Xolidayboy уже месяц не называют новую дату Фото:
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Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Организаторы концерта Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев), который должен был пройти в Ханты-Мансийске в апреле, почти месяц умалчивают о новой дате выступления артиста. Югорчане заподозрили, что концерт рэпера и вовсе обречен на провал, как это было и в некоторых других городах.

«Никаких новостей от организаторов нет около месяца, с момента, когда они объявили о переносе концерта на неопределенный срок. Те, кто решили сдать билеты — получают возврат средств. Другие надеются, что артист все-таки приедет. Ходили слухи, якобы концерт перенесли на 2026 год, но официального подтверждения тому нет. Есть подозрения, что этого концерта вообще не будет, ни в этом году, ни в следующем», — рассказал URA.RU югорчанин, который собирался на выступление.

Корреспондент агентства пытался связаться с организатором концертов и PR- менеджером рэпера. Ответа от них пока что не поступило.

Гастроли Минаева в Ханты-Мансийске сорвались за неделю до концерта. Оказалось, на площадке, где должен был выступить певец, проходят спортивные мероприятия. Новость вызвала недовольства у жителей ХМАО, потерпевших убытки: чтобы попасть на концерт в Ханты-Мансийск некоторые купили билеты на самолет и внесли предоплату за аренду жилья. Другим также пришлось брать отпуск на работе.

Это не первый случай срыва концерта Xolidayboy, в 2024 году выступления рэпера отменили сразу в нескольких городах. Среди них — Ставрополь, Барнаул, Нижний Новгород.

Подобный скандал в ХМАО разгорелся в 2024 году с участием другого рэпера со скандальной репутацией, Кишлаком. Узнав о гастролях артиста в Сургут, местные общественники потребовали у городских властей запретить выступление. Они посчитали, якобы исполнитель призывал публику к употреблению запрещенных веществ. Аналогичную позицию заняла и городская администрация. В итоге организатором пришлось объявить о переносе концерта, однако спустя год они так и не определились с новой датой.

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Организаторы концерта Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев), который должен был пройти в Ханты-Мансийске в апреле, почти месяц умалчивают о новой дате выступления артиста. Югорчане заподозрили, что концерт рэпера и вовсе обречен на провал, как это было и в некоторых других городах. «Никаких новостей от организаторов нет около месяца, с момента, когда они объявили о переносе концерта на неопределенный срок. Те, кто решили сдать билеты — получают возврат средств. Другие надеются, что артист все-таки приедет. Ходили слухи, якобы концерт перенесли на 2026 год, но официального подтверждения тому нет. Есть подозрения, что этого концерта вообще не будет, ни в этом году, ни в следующем», — рассказал URA.RU югорчанин, который собирался на выступление. Корреспондент агентства пытался связаться с организатором концертов и PR- менеджером рэпера. Ответа от них пока что не поступило. Гастроли Минаева в Ханты-Мансийске сорвались за неделю до концерта. Оказалось, на площадке, где должен был выступить певец, проходят спортивные мероприятия. Новость вызвала недовольства у жителей ХМАО, потерпевших убытки: чтобы попасть на концерт в Ханты-Мансийск некоторые купили билеты на самолет и внесли предоплату за аренду жилья. Другим также пришлось брать отпуск на работе. Это не первый случай срыва концерта Xolidayboy, в 2024 году выступления рэпера отменили сразу в нескольких городах. Среди них — Ставрополь, Барнаул, Нижний Новгород. Подобный скандал в ХМАО разгорелся в 2024 году с участием другого рэпера со скандальной репутацией, Кишлаком. Узнав о гастролях артиста в Сургут, местные общественники потребовали у городских властей запретить выступление. Они посчитали, якобы исполнитель призывал публику к употреблению запрещенных веществ. Аналогичную позицию заняла и городская администрация. В итоге организатором пришлось объявить о переносе концерта, однако спустя год они так и не определились с новой датой.
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