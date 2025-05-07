Президент Монголии прибыл в Москву, чтобы встретить День Победы

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Президент Монголии прилетел в Москву
Президент Монголии прилетел в Москву Фото:

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Прямую трансляцию прибытия главы государства осуществлял телеканал «Россия-24». В среду запланирована встреча Хурэлсуха с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Дня Победы над фашизмом.

Всего свое участие в Параде Победы в Москве 9 мая подтвердили 24 мировых лидера, несмотря на угрозы главы европейской дипломатии Каи Каллас. В числе стран, чьи представители приедут в российскую столицу, названы Армения, Белоруссия, Китай, Бразилия, Сербия и ряд других государств, пишет «Царьград». В списке стран также значатся Абхазия, Азербайджан, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Республика Конго, Республика Сербская, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия. 

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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Прямую трансляцию прибытия главы государства осуществлял телеканал «Россия-24». В среду запланирована встреча Хурэлсуха с президентом России Владимиром Путиным. Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Дня Победы над фашизмом. Всего свое участие в Параде Победы в Москве 9 мая подтвердили 24 мировых лидера, несмотря на угрозы главы европейской дипломатии Каи Каллас. В числе стран, чьи представители приедут в российскую столицу, названы Армения, Белоруссия, Китай, Бразилия, Сербия и ряд других государств, пишет «Царьград». В списке стран также значатся Абхазия, Азербайджан, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Республика Конго, Республика Сербская, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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