Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Прямую трансляцию прибытия главы государства осуществлял телеканал «Россия-24». В среду запланирована встреча Хурэлсуха с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Дня Победы над фашизмом.
Всего свое участие в Параде Победы в Москве 9 мая подтвердили 24 мировых лидера, несмотря на угрозы главы европейской дипломатии Каи Каллас. В числе стран, чьи представители приедут в российскую столицу, названы Армения, Белоруссия, Китай, Бразилия, Сербия и ряд других государств, пишет «Царьград». В списке стран также значатся Абхазия, Азербайджан, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Республика Конго, Республика Сербская, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.
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