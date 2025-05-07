Президент Сербии Вучич вылетел в Москву на празднование Дня Победы

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Путин и Вучич обсудят вопросы двусторонних отношений, а также положение дел на Балканах
Путин и Вучич обсудят вопросы двусторонних отношений, а также положение дел на Балканах Фото:

Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Дня Победы над фашизмом. Об этом сообщил источник.

«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади», — рассказал источник РИА Новости. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 9 мая в Москве состоится встреча Владимира Путина и Александра Вучича. Лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений, а также положение дел на Балканах.

Сербские СМИ сообщили, что власти Латвии и Литвы запретили самолету Вучича использовать воздушное пространство своих стран для перелета в Россию. Этот шаг связан с общей позицией Евросоюза, который ранее предостерег лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

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Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Дня Победы над фашизмом. Об этом сообщил источник. «Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади», — рассказал источник РИА Новости. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 9 мая в Москве состоится встреча Владимира Путина и Александра Вучича. Лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений, а также положение дел на Балканах. Сербские СМИ сообщили, что власти Латвии и Литвы запретили самолету Вучича использовать воздушное пространство своих стран для перелета в Россию. Этот шаг связан с общей позицией Евросоюза, который ранее предостерег лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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