Президент Сербии Вучич вылетел в Москву на празднование Дня Победы

Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Дня Победы над фашизмом. Об этом сообщил источник.
«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади», — рассказал источник РИА Новости. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 9 мая в Москве состоится встреча Владимира Путина и Александра Вучича. Лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений, а также положение дел на Балканах.
Сербские СМИ сообщили, что власти Латвии и Литвы запретили самолету Вучича использовать воздушное пространство своих стран для перелета в Россию. Этот шаг связан с общей позицией Евросоюза, который ранее предостерег лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
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