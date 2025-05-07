Рамзану Кадырову вручили новую награду

Кадырова наградили медалью имени Татаринова
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Кадыров наградил Эли Исаева Почетной грамотой Главы ЧР
Кадыров наградил Эли Исаева Почетной грамотой Главы ЧР Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Об этом он сообщил в своих соцсетях, отметив, что награду ему вручил заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев.

«Встретился с … заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым… Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что, в свою очередь, наградил Исаева Почетной грамотой Главы ЧР.

По словам Кадырова, во время встречи стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с деятельностью региональных ведомств. Особое внимание уделялось вопросам эффективного управления бюджетными средствами на территории Чеченской Республики.

Ранее семья Кадыровых неоднократно становилась объектом внимания из-за получения высоких должностей и наград: в свои 17 лет сын главы Чечни Адам Кадыров занимает пост секретаря Совбеза республики и ранее был отмечен рядом государственных и общественных наград, включая звание Героя Чеченской Республики и высшие награды других регионов.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Об этом он сообщил в своих соцсетях, отметив, что награду ему вручил заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев. «Встретился с … заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым… Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что, в свою очередь, наградил Исаева Почетной грамотой Главы ЧР. По словам Кадырова, во время встречи стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с деятельностью региональных ведомств. Особое внимание уделялось вопросам эффективного управления бюджетными средствами на территории Чеченской Республики. Ранее семья Кадыровых неоднократно становилась объектом внимания из-за получения высоких должностей и наград: в свои 17 лет сын главы Чечни Адам Кадыров занимает пост секретаря Совбеза республики и ранее был отмечен рядом государственных и общественных наград, включая звание Героя Чеченской Республики и высшие награды других регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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