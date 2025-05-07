Рамзану Кадырову вручили новую награду

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Об этом он сообщил в своих соцсетях, отметив, что награду ему вручил заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев.
«Встретился с … заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым… Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что, в свою очередь, наградил Исаева Почетной грамотой Главы ЧР.
По словам Кадырова, во время встречи стороны также обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с деятельностью региональных ведомств. Особое внимание уделялось вопросам эффективного управления бюджетными средствами на территории Чеченской Республики.
Ранее семья Кадыровых неоднократно становилась объектом внимания из-за получения высоких должностей и наград: в свои 17 лет сын главы Чечни Адам Кадыров занимает пост секретаря Совбеза республики и ранее был отмечен рядом государственных и общественных наград, включая звание Героя Чеченской Республики и высшие награды других регионов.
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