Выборы главы Кургана точно состоятся. Вопрос включили в повестку заседаний городской думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству Курганской области.
«Заседание думы назначено на 14 мая. В повестке указано „Выборы главы Кургана“, — сообщают источники.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в аппарат Курганской городской думы. Журналисту сообщили, что информация о повестке заседаний появится на их сайте. На данный момент ничего, касающегося выборов главы Кургана, на сайте думы не появилось.
Прошедший ранее конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету за более чем год без мэра. В финал прошли временный градоначальник Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования.
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