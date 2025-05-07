Экс-депутат Кургана Пивоваров объяснил, почему ушел из КПРФ и примкнул к эсерам

Бывший депутат гордумы Кургана Максим Пивоваров, который теперь выдвигается в облдуму от партии «Справедливая Россия — За правду», рассказал URA.RU о причинах своего ухода из КПРФ. Он покинул ряды коммунистов еще в 2022 году, но только сейчас примкнул к новой политической силе.
«Я покинул партию по одной единственной причине — потому что к власти в отделении пришел Зырянов [Виктор Леонидович — действующий лидер реготделения КПРФ — прим. редакции]. Я понял, что он начал методично разваливать партийное отделение и устранять всех, кто мог бы составить ему конкуренцию», — объяснил Пивоваров. По его словам, внутри партии шло давление, и он добровольно ушел превентивно, чтобы избежать конфликта и не подставлять коллег.
Политик отметил, что с 13 лет был в комсомоле партии и с 2017 года официально состоял в партии, но с приходом нового руководства КПРФ, по его мнению, утратила позиции. По словам Пивоварова, его деятельность внутри партии была «обесточена» — в том числе из-за лишения организационных ресурсов и внутренних интриг. «Он забрал полставки у координатора Ленинского комсомола и еще у одного человека — в итоге моя работа как руководителя молодежного крыла стала невозможной», — добавил политик, рассказывая о временах, когда он еще состоят в партии.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководителем курганского отделения КПРФ Виктором Зыряновым, чтобы получить его комментарий по озвученной экс-депутатом информации по личному номеру телефона и в мессенджере telegram. На момент публикации Зырянов не ответил на звонок, в случае получения ответа материал будет дополнен.
Ранее URA.RU сообщало, что Максим Пивоваров вошел в список кандидатов СРЗП на выборах в облдуму 14 сентября 2025 года. Вместе с ним в команде еще два экс-члена КПРФ Яков Сидоров и Павел Котюсов. Также на выборы от эсеров согласованы кандидатуры ветерана чеченской войны и экс-депутата гордумы Вадима Струнина и активистки и руководителя группы компаний «Спецпошив» Ольги Гельвер.
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