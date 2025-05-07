Депутат-олигарх опоздал на судьбоносную встречу с Паслером из-за атаки на Москву

Политик Муцоев не мог вылететь из Москвы 10 часов в связи с ударами БПЛА

07 мая 2025 в 17:37 Размер текста - 17 +

Зелимхан Муцоев пытается договриться ло переизбрании с прошлого года Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев прибыл на встречу с врио губернатора Денисом Паслером в Первоуральске позднее, чем планировалось, — из-за ночной атаки беспилотников на Москву. По данным URA.RU, 7 мая Муцоев должен был принять участие в открытии мемориала славы вместе с главой региона, но его рейс задержали. В проблемный Первоуральск, который за последние годы неоднократно попадал в центр коммунальных скандалов, Паслер приехал в рамках своего большого турне по области, связанного с праймериз «Единой России» (Паслеру требуется объехать все управленческие округа). Визит начался с открытия Мемориала славы героям-новотрубникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он появился у Первоуральского новотрубного завода (входит в группу ТМК). Здесь Паслера встретили директор ПНТЗ Владимир Топоров, президент связанной с ТМК группы компаний «Синара» Михаил Ходоровский, управляющий Западным округом Андрей Язьков и мэр Игорь Кабец. Новость по теме Губернатор Паслер устроил проверку депутатам Госдумы, под ударом четыре политика «Должен был быть и Муцоев, но из-за атаки беспилотников ночью на Москву его рейс задержали на 10 часов. Поэтому подъедет только на встречу в штабе „Единой России“», — поделился собеседник. Как ранее анонсировало URA.RU, с партийцами Паслер будет общаться не один. Вместе с ним округа объезжает его спарринг-партнер на праймериз Алексей Орлов — мэр Екатеринбурга. Для Муцоева, одного из богатейших российских парламентариев, встреча с Паслером в Первоуральске имеет важнейшее значение. По данным URA.RU, врио губернатора как минимум сомневался в том, что Муцоев достоин его поддержки на выборах 2026 года — даже несмотря на его сильные аппаратные позиции в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев прибыл на встречу с врио губернатора Денисом Паслером в Первоуральске позднее, чем планировалось, — из-за ночной атаки беспилотников на Москву. По данным URA.RU, 7 мая Муцоев должен был принять участие в открытии мемориала славы вместе с главой региона, но его рейс задержали. В проблемный Первоуральск, который за последние годы неоднократно попадал в центр коммунальных скандалов, Паслер приехал в рамках своего большого турне по области, связанного с праймериз «Единой России» (Паслеру требуется объехать все управленческие округа). Визит начался с открытия Мемориала славы героям-новотрубникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он появился у Первоуральского новотрубного завода (входит в группу ТМК). Здесь Паслера встретили директор ПНТЗ Владимир Топоров, президент связанной с ТМК группы компаний «Синара» Михаил Ходоровский, управляющий Западным округом Андрей Язьков и мэр Игорь Кабец. «Должен был быть и Муцоев, но из-за атаки беспилотников ночью на Москву его рейс задержали на 10 часов. Поэтому подъедет только на встречу в штабе „Единой России“», — поделился собеседник. Как ранее анонсировало URA.RU, с партийцами Паслер будет общаться не один. Вместе с ним округа объезжает его спарринг-партнер на праймериз Алексей Орлов — мэр Екатеринбурга. Для Муцоева, одного из богатейших российских парламентариев, встреча с Паслером в Первоуральске имеет важнейшее значение. По данным URA.RU, врио губернатора как минимум сомневался в том, что Муцоев достоин его поддержки на выборах 2026 года — даже несмотря на его сильные аппаратные позиции в Москве.