Губернатор Паслер устроил проверку депутатам Госдумы, под ударом четыре политика

Врио главы Свердловской области Денис Паслер готовится к выборам-2026

08 апреля 2025 в 23:02 Размер текста - 17 +

Денис Паслер смотрит наперед, хотя не прошел еще и через сентябрьские выборы-2025 Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер намерен пересмотреть список депутатов Госдумы, которые будут поддержаны на выборах в 2026 году. Под ударом, как стало известно URA.RU, оказались даже те, кого предварительно согласовывал предшественник Паслера — Евгений Куйвашев. Включая его, Куйвашева, давнего друга. Как ранее сообщало агентство, Куйвашев незадолго до отставки добился того, чтобы при большой перенарезке избирательных округов Свердловская область не лишилась ни одного. Сейчас у региона семеро депутатов-одномандатников в парламенте: Сергей Чепиков (Березовский округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). А по спискам «Единой России» от региона были избраны Павел Крашенинников (один из уважаемых президентом Владимиром Путиным юристов), Жанна Рябцева и Сергей Бидонько. При Куйвашеве считалось, что на спокойное переизбрание могут рассчитывать Иванов, Ковпак, Шипулин (если сам захочет) и Муцоев, который в начале года всем объявил, что остается в политике — и «со всеми (то есть и с губернатором тоже — прим. ред.) это согласовал». А к концу 2024-го на руках у политического вице-губернатора Олега Чемезова уже была свежая социология по потенциальным кандидатам от «Единой России». Близкий к губернаторской резиденции источник URA.RU знает, что Паслер заказал новые соцопросы. И параллельно якобы анализирует, насколько полезен для Свердловской области каждый парламентарий. Другой собеседник агентства — в правительстве — поделился, что первым из депутатов на встречу к Паслеру попал Иванов — 29-го или 31 марта. «Выходил он [из приемной губернатора] в нормальном настроении. На основании этого можно сделать вывод, что к нему серьезных претензий у Паслера нет», — полагает источник. Максим Иванов первым пообщался с новым губернатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сам Максим Иванов в беседе с URA.RU детали разговора с Паслером не раскрыл. «Но могу сказать, что я продолжаю работу в своем округе — на благо избирателей», — добавил он. Отсутствие проблем оба источника URA.RU сейчас прогнозируют также Захарову (его, самого незаметного свердловского депутата ГД, все же готов поддержать «Уралвагонзавод»), Ковпаку и Чепикову. Хотя позиции последнего при Куйвашеве не были прочными. Чепиков с большим трудом переизбрался в 2021 году, в целом не очень активен как политик и не сможет оплатить собственную кампанию (в прежние годы ему помогал бизнесмен Виталий Кочетков). «Паслер уважает Чепикова как спортсмена (Чепиков — двукратный олимпийский чемпион по биатлону — прим. ред.). К тому же они работали вместе», — объяснил шансы депутата один из собеседников. Чепиков и Паслер в 2011-м попали в один созыв заксобрания, а в 2012—2016 годах имели отношения в формате депутат-председатель кабмина, периодически общались. К Сергею Чепикову Паслер относится теплее, чем к Антону Шипулину Фото: Илья Московец © URA.RU «Разговора [с губернатором] не было. Мне кажется, у Дениса Владимировича сейчас много более важных забот, чем формирование депутатского пула. Думаю, еще рано [обсуждать], до выборов достаточно времени», — прокомментировал Чепиков. Третий источник URA.RU, знакомый с настроениями Паслера и его окружения, утверждает, что непросто придется Муцоеву. Помощница политика заявила корреспонденту: «Зелимхан Аликоевич был на церемонии представления полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе А. В. Жогой Дениса Владимировича Паслера. С Денисом Владимировичем они знакомы давно. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Впереди выборы губернатора. Только после этого можно будет говорить о подготовке к избирательной кампании 2026 года». Зелимхан Муцоев еще недавно всем сообщил, что идет в новый созыв ГД Фото: Илья Московец © URA.RU У Шипулина — еще одного прославленного спортсмена — ситуация еще сложнее. Осенью 2024-го появилась информация, что Госдума ему надоела, он хочет чего-то другого. Через несколько месяцев Шипулин это опроверг. Хотя в это же время стали обсуждаться слухи, что областными властями якобы утверждена концепция: Шипулина в его Серовском округе заменит Бидонько (в 2010-х уже избирался в ГД от этой территории), а сам Шипулин займет место в областной «тройке» ЕР или перейдет в заксобрание. «Паслер не особо представляет, кто это. Концепцию с выдвижением Бидонько по Серовскому округу он уже поддержал или поддержит в ближайшее время. А вероятность того, что Шипулин попадет в госдумский список „Единой России“, минимальна», — описывает ситуацию источник в региональном партийном руководстве. Дозвониться до Сергея Бидонько не удалось. Антон Шипулин Денису Паслеру непонятен Фото: Илья Московец © URA.RU Ранее агентство сообщало, что противники сохранения Шипулина в Госдуме есть и в администрации президента РФ. В октябре 2022-го Шипулин пропустил заседание, где ратифицировали договор о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Сам Шипулин отвечать на вопросы URA.RU по теме отказался. Его основным политическим капиталом была дружба с Куйвашевым. Экс-губернатор даже крестил сына Шипулина (а в сентябре 2024-го провожал мальчика в первый класс). Про Альшевских давно поговаривали, что он раздражает чиновников острыми запросами и регулярной публичной критикой. Впоследствии эти противоречия могли быть сняты, слышал один из близких к областному руководству собеседников URA.RU. В то время как претензии у промышленника Андрея Козицына, инвестирующего в развитие сразу нескольких входящих в Свердловский округ территорий, к Альшевских остались, утверждает источник. «Учитывая, что Паслер к Козицыну относится с большим уважением, его мнение будет играть очень серьезную роль», — заявил собеседник. Сам Альшевских от комментариев воздержался. Сразу после новогодних праздников стало известно, что Рябцевой передали со ссылкой на Куйвашева или кого-то из его товарищей, что поддержки в 2026-м не будет. «Новый губернатор, насколько я знаю, пока не настроен в этом плане что-то менять», — уточнил один из источников URA.RU. «У нас [на носу губернаторские] выборы 2025 года! Не спешите», — ответила журналисту сама Рябцева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер намерен пересмотреть список депутатов Госдумы, которые будут поддержаны на выборах в 2026 году. Под ударом, как стало известно URA.RU, оказались даже те, кого предварительно согласовывал предшественник Паслера — Евгений Куйвашев. Включая его, Куйвашева, давнего друга. Как ранее сообщало агентство, Куйвашев незадолго до отставки добился того, чтобы при большой перенарезке избирательных округов Свердловская область не лишилась ни одного. Сейчас у региона семеро депутатов-одномандатников в парламенте: Сергей Чепиков (Березовский округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). А по спискам «Единой России» от региона были избраны Павел Крашенинников (один из уважаемых президентом Владимиром Путиным юристов), Жанна Рябцева и Сергей Бидонько. При Куйвашеве считалось, что на спокойное переизбрание могут рассчитывать Иванов, Ковпак, Шипулин (если сам захочет) и Муцоев, который в начале года всем объявил, что остается в политике — и «со всеми (то есть и с губернатором тоже — прим. ред.) это согласовал». А к концу 2024-го на руках у политического вице-губернатора Олега Чемезова уже была свежая социология по потенциальным кандидатам от «Единой России». Другой собеседник агентства — в правительстве — поделился, что первым из депутатов на встречу к Паслеру попал Иванов — 29-го или 31 марта. «Выходил он [из приемной губернатора] в нормальном настроении. На основании этого можно сделать вывод, что к нему серьезных претензий у Паслера нет», — полагает источник. Сам Максим Иванов в беседе с URA.RU детали разговора с Паслером не раскрыл. «Но могу сказать, что я продолжаю работу в своем округе — на благо избирателей», — добавил он. Отсутствие проблем оба источника URA.RU сейчас прогнозируют также Захарову (его, самого незаметного свердловского депутата ГД, все же готов поддержать «Уралвагонзавод»), Ковпаку и Чепикову. Хотя позиции последнего при Куйвашеве не были прочными. Чепиков с большим трудом переизбрался в 2021 году, в целом не очень активен как политик и не сможет оплатить собственную кампанию (в прежние годы ему помогал бизнесмен Виталий Кочетков). «Паслер уважает Чепикова как спортсмена (Чепиков — двукратный олимпийский чемпион по биатлону — прим. ред.). К тому же они работали вместе», — объяснил шансы депутата один из собеседников. Чепиков и Паслер в 2011-м попали в один созыв заксобрания, а в 2012—2016 годах имели отношения в формате депутат-председатель кабмина, периодически общались. «Разговора [с губернатором] не было. Мне кажется, у Дениса Владимировича сейчас много более важных забот, чем формирование депутатского пула. Думаю, еще рано [обсуждать], до выборов достаточно времени», — прокомментировал Чепиков. Третий источник URA.RU, знакомый с настроениями Паслера и его окружения, утверждает, что непросто придется Муцоеву. Помощница политика заявила корреспонденту: «Зелимхан Аликоевич был на церемонии представления полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе А. В. Жогой Дениса Владимировича Паслера. С Денисом Владимировичем они знакомы давно. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Впереди выборы губернатора. Только после этого можно будет говорить о подготовке к избирательной кампании 2026 года». У Шипулина — еще одного прославленного спортсмена — ситуация еще сложнее. Осенью 2024-го появилась информация, что Госдума ему надоела, он хочет чего-то другого. Через несколько месяцев Шипулин это опроверг. Хотя в это же время стали обсуждаться слухи, что областными властями якобы утверждена концепция: Шипулина в его Серовском округе заменит Бидонько (в 2010-х уже избирался в ГД от этой территории), а сам Шипулин займет место в областной «тройке» ЕР или перейдет в заксобрание. «Паслер не особо представляет, кто это. Концепцию с выдвижением Бидонько по Серовскому округу он уже поддержал или поддержит в ближайшее время. А вероятность того, что Шипулин попадет в госдумский список „Единой России“, минимальна», — описывает ситуацию источник в региональном партийном руководстве. Дозвониться до Сергея Бидонько не удалось. Ранее агентство сообщало, что противники сохранения Шипулина в Госдуме есть и в администрации президента РФ. В октябре 2022-го Шипулин пропустил заседание, где ратифицировали договор о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Сам Шипулин отвечать на вопросы URA.RU по теме отказался. Его основным политическим капиталом была дружба с Куйвашевым. Экс-губернатор даже крестил сына Шипулина (а в сентябре 2024-го провожал мальчика в первый класс). Про Альшевских давно поговаривали, что он раздражает чиновников острыми запросами и регулярной публичной критикой. Впоследствии эти противоречия могли быть сняты, слышал один из близких к областному руководству собеседников URA.RU. В то время как претензии у промышленника Андрея Козицына, инвестирующего в развитие сразу нескольких входящих в Свердловский округ территорий, к Альшевских остались, утверждает источник. «Учитывая, что Паслер к Козицыну относится с большим уважением, его мнение будет играть очень серьезную роль», — заявил собеседник. Сам Альшевских от комментариев воздержался. Сразу после новогодних праздников стало известно, что Рябцевой передали со ссылкой на Куйвашева или кого-то из его товарищей, что поддержки в 2026-м не будет. «Новый губернатор, насколько я знаю, пока не настроен в этом плане что-то менять», — уточнил один из источников URA.RU. «У нас [на носу губернаторские] выборы 2025 года! Не спешите», — ответила журналисту сама Рябцева.